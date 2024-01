Crida a la consciència ciutadana

És bàsic preguntar-se per l'ordre social que volem mantenir i, per descomptat, actuar després en conseqüència i en la mesura de les nostres possibilitats. La societat democràtica i social funciona com a tal gràcies a milers de treballadors invisibles , la competència dels quals, honradesa i abnegació acostumen a passar desapercebudes per al conjunt de la ciutadania, que dóna la seva fer per descomptat. La societat pateix la desconnexió de la gratitud , que és una manca de consciència i de reconeixement que es tradueix en desídia, tedi i indiferència; actituds que són corrosives. Els treballadors invisibles i benèfics són a la medicina, a la policia i cossos de seguretat, a les administracions, a l'hostaleria, al comerç i al transport, entre els repartidors i entre els professors, al cinema i als espectacles, als diaris ia les editorials, entre els lampistes i els operaris de tota mena, als mercats, entre els que netegen, netegen i atenen. Per descomptat, sense oblidar els que viuen 'lluny' de les urbs, en zones rurals.

Ara bé, la militància democràtica és una altra cosa que militar en un partit, la seva carència, o tenir-la en mode passiu, desactiva la condició comuna de ciutadans i impedeix qüestionar ni tan sols comportaments nocius per l'opressió i la intolerància que despleguen; sovint es decideix no contradir la veu que mana per no complicar-se la vida, convertint-se així en súbdit d'un Règim.

El periodista nord-americà-israelià Eyal Press, col·laborador de The New Yorker i The New York Times , ha escrit Treball brut (Capità Swing), un llibre que aborda la idea dels danys morals que pot originar una tasca o encàrrec professional. Hi ha treballs que presenten dilemes ètics quan es cometen atrocitats que, de facto, s'aproven mirant cap a una altra banda i amb l'anonimat dels executors. No tots els treballadors bruts creuen que el que estan fent estigui malament, sinó que fins i tot gaudeixen amb allò que fan. Però, “molts –assenyala Press- se senten atrapats pel que fan, s'aferren a la seva feina per poder arribar a final de mes i no tenen cap alternativa”; calen habilitats i formació per poder-ho deixar. Com superar aquesta mena d'incapacitat en gent amb circumstàncies desfavorables?

Tenim, així mateix, centenars de milers de persones amb malalties mentals que els impossibiliten treballar i que estan abandonades pels carrers. O les persones 'sense papers', a l'ombra i subcontractats. Press al·ludeix també a les granges avícoles, als seus treballadors essencials als escorxadors, un treball brut que té al davant consumidors ètics i virtuosos que s'interessen molt pel benestar dels animals de la cadena alimentària i exigeixen que la vedella i el pollastre portin etiquetes de criat en llibertat i benestar animal , mentre que fan cas omís al benestar dels treballadors, dels quals les etiquetes no diuen res.

Eyal Press es fixa així mateix en la població nord-americana empresonada, que, segons informes del Departament de Justícia dels Estats Units, pateix un maltractament habitual que no encén cap debat social, sinó que suscita badalls ciutadans; malgrat que financen com a contribuents les presons públiques. Es generalitza la idea que els delinqüents i els marginats socials mereixen ser tractats amb duresa, enmig d'amuntegament i brutícia i fins i tot amb càstigs corporals. Abusos de poder que fan malbé els empresonats, però també els que els vigilen i se senten urgits a oblidar la condició personal dels seus custodiats, ia amagar el que puguin arribar a sentir quan es coneix les víctimes d'humiliació i violència. Press al·ludeix també a cel·les on s'instal·la la vexació per sistema, com les d'Abu Ghraib.

Una altra cosa són els soldats del joystick , on la distància i la tecnologia difuminen la responsabilitat de la mort d'innocents, presentades com a efectes 'col·laterals' i no desitjats de la seva violència exercida. Aquestes accions esquitxen els mateixos agressors, amb nivells alts de trastorn quan coneixen les víctimes o bé amb una enganyosa consciència de tranquil·litat i impunitat després de justificar els seus actes contra l'enemic. No es pot evitar distingir entre les intencions que es declaren i el comportament real.

El psiquiatre Robert Jay Lifton va escriure fa mig segle Home from the War ('De tornada a casa després de la guerra') un detingut estudi sobre els veterans de Vietnam, descatalogats com a executors o víctimes, però sotmesos a pressions, pors ia una fragmentació psíquica. Anàlisi d'escenes i crims de guerra viscuts amb sentiments d'irrealitat i culpa, que desemboquen en trastorns d'estrès posttraumàtic greu . Al fons de l'escena bullen malbarataments de recursos a favor de contractistes que es beneficien que la guerra es perpetuï.