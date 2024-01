Sosa Wagner ens submergeix en una bohèmia

Donar i rebre són verbs inseparables. Els ciutadans han de donar per rebre. No només han de pagar impostos per disposar de beneficis socials, sinó també interessar-se per la cosa pública per exigir respostes adequades. Hi ha èpoques en què gairebé ningú reclama amb prou força mesura i responsabilitat als governants. S'inhibeixen per indiferència, per manca de personalitat o perquè es consideren febles i incapaços davant d'un entorn que els supera i aliena?

“No he estat ni sóc un personatge interessant. Però sí la societat en què vaig viure, i visc”, diu un personatge de Bohemios que parlaven alemany (Funambulista). Es tracta d'una magnífica novel·la que de la mà de Francisco Sosa Wagner (jurista de renom, polifacètic escriptor i antic eurodiputat) recorre la bohèmia de principis del segle XX entre Viena i Munic.

A propòsit de la que fos capital de l'Imperi Austrohongarès, es llegeix aquí: “Dels cafès de Viena s'ha escrit molt perquè són una singular atracció de la ciutat, amb els seus finestrals colossals, les seves sales magnífiques, els seus reservats per a clients estables , els seus cambrers mítics –coneixedors de tots els secrets i, alhora, discrets i lleials-, els seus respectuosos silencis, la seva il·luminació ben aparellada, les taules de billar, de cartes de tarot o d'escacs, les desenes de diaris i revistes, els seus intel·lectuals i artistes, els seus bohemis, bohemis a l'estil vienès, molt diferents dels que jo havia conegut a Munic. El cambrer en cap era l'emperador al seu espai”.

Munic és vista com a “ciutat d'una teatralitat admirable i natural”, vital i hospitalària . Al seu llegendari barri de Schwabing, que congregava artistes i bohemis, s'hi va instal·lar el protagonista de la novel·la Volker Schulze, un jove doctor en Dret provinent de Viena que va anar a viure la bohèmia: una manera de vida que s'aparta de les normes morals i convencions socials, entre les quals la idea dominant de l'ordre públic. Paraules i excentricitats de personatges provocadors que es definien més pel que rebutjaven que pel que afirmaven. “El bohemi bulli a la seva manera”, es llegeix en aquestes pàgines, i seria un invent burgès (si bé també s'ha dit que els dos tipus de vida es complementen com el gos i les puces).

Sosa Wagner ha escrit una novel·la primorosa, on el lector, una vegada que aconsegueix situar-se en escena, es veu transportat a l'entorn intel·lectual i polític d'aquell temps i d'aquell lloc, que l'autor coneix de manera excepcional. L'enorme plaer amb què ho ha descrit es fa evident per al lector, igual que un estudiant capta l'entusiasme que un professor desplega en les explicacions. Crec que és un encert el tractament novel·lat que ha fet d'aquella societat que va ser envarada i tranquil·la fins que es va trasbalsar.

En aquestes pàgines ens familiaritzem amb setmanaris culturals molt notables, com Jugend , Simplicissimus , Der Floh, Der Sturm o Linkskurve . Amb feministes alemanyes que ningú no reivindica avui, perquè no les coneix, com la fotògrafa Sophia Goudstikker, la jurista Anita Augspurg o l'escriptora Ricarda Huch, entre moltes altres. O amb les idees xocants de Thomas Mann i la família, d'Oskar Maria Graf o del Nobel Gerhrart Hauptmann. Es recull el parer de l'escultor Hemann Obrist, per a qui la clau d'un artista era desenvolupar el seu talent lliurement, encara que sota una direcció experimentada. El deliri d'artistes amb el desenfadat d'interpretar la guerra com a catàstrofe destinada a renovar l'art i iniciar un vol alliberador, fins i tot “una benedicció perquè netejava i destruïa la sang inficionada”. Aquest entusiasme es va anar evaporant en vista de la durada de la guerra i dels daltabaixos produïts, fins a arribar a sumir-se en una tristesa fonda. Karl Kraus és assenyalat com l'escriptor més conseqüent en la seva actitud davant de la guerra i la seva revista Die Fackel és retratada com “la llar de la crítica i de la burla intel·ligent. El racó en tinta de la sàtira”.

Gent embogida i inconscient prevaldria en la societat, gent bàrbara, sòrdida i grotesca, tipus dessalmats i brutals que acabarien desembocant en una banda de xiflats, fets a les puntades de peu i els crits, a la rudesa de bandolers, mamarrachos, forajidos, angelitos ; són alguns dels qualificatius que Sosa Wagner aboca al seu escrit per descriure l'ascens de Hitler al poder.

Atordits i depassats per una invencible excitació, el consol eròtic i el plaer de la lascívia no podien deixar de quedar reflectits en aquest text bohemi. Així, en la recerca ansiosa de joia i diversió: “Ja estava arraulida al meu costat i el primer petó va anunciar com una trompeta l'entrada al paratge on es beu directament d'un torrent”.