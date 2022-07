Laura Borràs a la sortida del Parlament el dia que ha estat cessada / Europa Press

Laura Borràs ha posat punt final al seu capítol com a Presidenta del Parlament després que els diputats de ERC, PSC i la CUP hagin votat a favor de la suspensió . Junts per Catalunya -el seu partit- va ser l'únic partit que hi va votar en contra, però no n'hi va haver prou i es va acabar aplicant l'article 25.4 , el qual obliga la Mesa a suspendre els diputats que s'enfronten a un judici per delictes vinculats a la corrupció.

En el moment en què el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va rebutjar els recursos presentats per Borràs i va dictaminar que se li obriria judici oral, la resta de formacions polítiques van mostrar clarament la seva intenció de votar a favor del cessament, i així s'ha produït aquest dijous.

Però Borràs se'n va anar del Parlament escopint verí, acusant els diputats de la taula d'actuar com a "jutges hipòcrites". Cal deixar clar que la suspensió de la ja expresidenta del Parlament és de forma temporal, i finalitzaria si a la sentència final fos absolta. Veient la forma com ha abandonat les seves funcions, en termes cinèfils, es podria augurar una segona entrega de la pel·lícula principal en què l'antagonista torna per arrasar amb tot.

En aquest cas, però, és complicat que sigui així, no tant pel veredicte sinó pel temps que previsiblement pot transcórrer fins que hi hagi una resolució judicial. Ja sabem que la rapidesa no és el punt fort de la justícia espanyola, i per això la legislatura al Parlament podria haver finalitzat -el 2024- abans que Borràs tingui l'oportunitat de tornar a la presidència.

En qualsevol cas, Borràs ha reiterat que no renunciava, sinó que era suspesa de les seves funcions. "Mantenint-me al meu lloc, a més de defensar la meva innocència i honorabilitat, forço una situació d'interinitat i anomalia", apuntava l'expresidenta del Parlament.

SUPORT PER PART DE JUNTS

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha volgut mostrar el suport cap a Laura Borràs en una roda de premsa. "Avui s'ha vulnerat la presumpció d'innocència d'una persona , per interessos partidistes. Hi ha qui ha utilitzat el reglament del Parlament per satisfer les ganes d'eliminar adversaris polítics ", ha acusat Turull, que a més ha advertit que "aquells que han inhabilitat a la presidenta del Parlament han de saber que no la inhabilitaran políticament”.

El secretari general ha acusat PSC, ERC i la CUP de "sincronitzar-se" amb la justícia espanyola "per decidir qui no presideix el Parlament", i ha apuntat que aquest assumpte "va de guerra bruta, de lawfare ia partir d'avui s'ha de sumar partidisme", assenyala.

Turull ha volgut mantenir el seu suport sobre Borràs, al·legant que comparteixen “la seva decisió de no dimitir i, per tant, no proposarem cap substitut ”.

Per la seva banda, Carles Puigdemont, membre de Junts, també ha mostrat la seva disconformitat per la suspensió de Borràs a les seves xarxes socials.

ESQUERRA REPUBLICANA

Per part d'ERC, Marta Vilalta, la portaveu del partit, ha sortit a donar explicacions sobre el vot efectuat contra Borràs. "Hem pres una decisió arran d'una situació que no hem volgut, però que hem hagut d'enfrontar", i ha afegit que " la Mesa del Parlament ha actuat amb coherència , preservant la institució".

Vilalta ha volgut deixar clar que al seu projecte "no hi cap la corrupció". "La corrupció no pot embrutar el projecte que defensem des de fa 90 anys: construir la República Catalana", i per això han hagut d'aplicar l'article 25.4.

A més, ha volgut deixar clar que la decisió d'apartar Borràs de la presidència no vol dir que vulguin que Junts abandoni el Govern. De fet, ha intentat estendre la mà a Junts perquè proposin el camí a seguir d'ara endavant, tot i que a partir d'aquests moments, és Alba Vergés (ERC) qui assumeix de manera interina la presidència del Parlament.

Per part seva, Pere Aragonès, el president de la Generalitat, també ha donat la seva opinió després del cessament de Borràs, i ha defensat que "no és un cas de repressió política, és un cas de presumpta corrupció". Aquestes han estat les paraules després de reunir-se amb el director de l' Agència Catalana de l'Aigua (ACA) , Samuel Reyes , per parlar sobre la sequera actual.

Per tant, ha volgut deixar fora de l‟equació el tema de l‟independentisme en aquesta decisió política.

CUP I COMUNS

Carles Riera, el diputat de la CUP, també ha parlat des del Parlament de Catalunya. En la seva declaració, ha volgut deixar clar que es regeixen "per dos principis: el de la no repressió i el de la no corrupció". També ha afegit que "estem en un context de repressió selectiva contra l'independentisme. Però la millor resposta contra repressió és la transparència". Finalment, ha conclòs reafirmant "el principi de presumpció d'innocència" i defensant "l'exemplaritat que té l'independentisme davant la repressió".

Pel que respecta als Comuns, David Cid ha titllat el discurs de Borràs com "el discurs de la vergonya", i sota el seu punt de vista, demostra que "mai hauria d'haver estat triada presidenta del Parlament". Cid ha defensat que "el que s'ha fet és aplicar estrictament el reglament de la cambra catalana", davant un cas de "corrupció, aquí i a tot arreu". A més, també ha volgut assenyalar a ERC i la CUP, als qui té com a principals culpables per haver arribat a aquest punt. Finalment, ha sol·licitat als dos grups polítics "poder triar el nou president o presidenta del Parlament", ja que "no es pot estar en una situació d'interinat durant deu mesos".

Cs, VOX I PP



Ciutadans, per part seva, ha transmès la seva opinió mitjançant Carlos Carrizosa. El diputat ha deixat clar que Laura Borràs "mai hauria d'haver arribat a presidir el Parlament", i ha apuntat cap a ERC i la CUP, als qui ha dit que no són "capdavanteres de la lluita contra la corrupció".

Jaume Garriga, diputat de VOX, ha lamentat que les formacions polítiques hagin suspès a Borràs i que no hagi estat ella qui dimitís com a Presidenta. "Junts es nega a aplicar l'article 25.2 del reglament i nosaltres exigim el 155 de la nostra Constitució per a acabar amb el desgovern, acabar amb la deslleialtat i acabar amb la permanent sedició", apuntava Garriga en la roda de premsa posterior. "El PSC, la CUP, ERC i Junts són responsables d'haver allargat aquesta agonia, al separatisme de Junts no li agrada complir amb la llei", ha sentenciat el diputat de la ultra dreta.

Laura Roldán, la diputada del PP, ha acusat a Borràs de "aferrar-se a la cadira" en lloc de renunciar. "Ens hauria agradat que renunciés, però s'ha hagut d'aplicar el reglament. Un article del reglament introduït pels independentistes, que ara no agrada a Laura Borràs", reflexionava de manera irònica Roldán.

Davant aquest panorama incert en el Parlament, faltarà veure els pròxims moviments polítics. El que és clar és que Junts per Catalunya no està gens feliç després de veure com el seu peó més preuat acabava caient en aquesta partida d'escacs, per la qual cosa segur que hi haurà conseqüències polítiques, d'una forma o una altra.