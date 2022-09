Manifestació convocada per Parlem Espanyol a Barcelona 1 CATPress

La manifestació convocada per Parlem Espanyol a favor del 25% de castellà a les escoles de Catalunya ha començat aquest diumenge a les 13.00 hores a l' Arc del Triomf de Barcelona amb milers de persones, sota el lema 'Español, lengua vehicular'.

Els assistents mostren banderes d' Espanya i d' Europa , i altres porten cartells amb missatges com 'Catalunya som tots. Tots som Espanya', 'En català, en castellà', 'Prohibir una llengua és prohibir dialogar' i 'El nacionalisme és el pitjor a qualsevol lloc'. Uns 200.000 manifestants es reuneixen a Barcelona segons l'Escola de Tots i 2.800 segons la Urbana

La marxa acabarà a la confluència entre el passeig Picasso i l'avinguda del Marquès de l'Argentera, on hi ha un escenari on parlaran representants de l'organització i es llegirà un manifest.

Ana Losada, portaveu d'Escola de Tots, ha atès els mitjans de comunicació abans d'iniciar la manifestació convocada per Hablemos Español aquest diumenge a Barcelona en defensa del castellà com a llengua vehicular a Espanya . Losada ha demanat la fi de l'”escola monolingüe” a Catalunya i que el castellà sigui llengua vehicular, igual que el català.

Molts representants polítics han estat els que han acudit a la manifestació. Un d'ells ha estat Alejandro Fernández, president del Partit Popular de Catalunya, que ha aprofitat per denunciar que “ Catalunya no pot ser una terra sense llei, on el Govern , emparat per Pedro Sánchez , pugui incomplir impunement les sentències judicials”

Cuca Gamarra, portaveu del Partit Popular, ha felicitat els convocants per la manifestació i ha volgut recalcar "el coratge, valentia i determinació de milers de pares, professors i alumnes que defensen els seus drets fonamentals".

Inés Arrimadas, presidenta de Ciutadans, també ha acudit aquest diumenge a la manifestació i ha assegurat que el seu partit "sempre és on es defensa la llibertat de Catalunya i que l'espanyol pugui ser llengua vehicular a tots els racons d' Espanya ".

Santiago Abascal, president de VOX, també ha fet acte de presentència i ha afirmat que “estem davant una màfia avortista que s'ha apoderat de les institucions davant la complicitat del govern de Sánchez i que pretén passar per sobre de les lleis. Abascal exigeix la resolució completa de legalitat i la garantia dels drets i les llibertats de tots els catalans.

Ignacio Garriga, president del Grup Parlamentari de VOX a Catalunya, ha acompanyat Santiago Abascal i ha anat per "recolzar els milers de catalans que surten al carrer davant una nova il·legalitat del govern separatista". El líder de Vox a Catalunya , afirma que el govern separatista té segrestada les institucions i pretén imposar el fanatisme que impera al Govern tota la societat catalana”.

Eva Parera, presidenta de Valents, també ha fet acte de presència per “fer una crida al PP i PSOE per deixar de pactar amb els partits nacionalistes per la seva tasca és estar al costat dels catalans constitucionalistes”.

Javier Marín, impulsor de la plataforma AIRE (Aliança de l'Esquerra Republicana d'Espanya), ha recordat que AIRE ha estat l'únic partit d'esquerres present a la manifestació per una causa de sentit comú i lògica comuna”.