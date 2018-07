Toño Pardines: mig segle del primer assassinat d'ETA

Fill de Malpica de Bergantiños, un poble pesquer de La Corunya, José Antonio Pardines va morir assassinat a sang freda fa ara mig segle. Tot just una setmana abans havia complert 25 anys d'edat, i portava cinc en la Guàrdia Civil. Va ser la primera víctima mortal d'ETA, després de deu anys d'existència. A aquest propòsit, Gaizka Fernández Soldevilla i Florencio Domínguez han coordinat el volum Pardines. Quan ETA va començar a matar (Tecnos); textos de bons especialistes universitaris, units per una clara distinció: "El botxí -destaca Florencio Domínguez va ser presentat com a víctima davant la societat basca, donant-li un reconeixement públic indegut, mentre la víctima real quedava oculta en les ombres de la història". Amb l'estrena sagnant del terrorisme etarra es va radicalitzar el mecanisme acció-reacció i es van anar fixant noves percepcions, rols i reinterpretacions del passat (Óscar Jaime Jiménez) que han anat mutant fins avui.





El professor Jesús Casquete recull la idea del terrorisme com de "difusió i explotació deliberades de la por mitjançant la violència o l'amenaça de violència amb la vista posada en el canvi polític". Les mentides, difamacions, insults i assetjaments són també violència. Res d'ella deixa de tenir repercussió i particular eficàcia política. El jove historiador Raül López Romo denuncia que "les víctimes del terrorisme van estar desplaçades de l'espai públic durant molts anys; una absència no només física, sinó també perceptible a nivell social i intel·lectual ".





Però quan algú viu en la ignorància -atroz com més programada clar- o no recorda el que no li convé, res de bo es pot esperar. Gaizka Fernández subratlla que els uniformats han estat els que han patit amb més intensitat la violència d'ETA, però també els que més han contribuït a la seva derrota. Qui compte, d'altra banda, amb els atemptats que es van impedir cometre?





I Florencio Domínguez destaca que a través de les eines judicials i policials de la democràcia liberal, la banda va quedar reduïda a la inoperància operativa: "ETA va deixar el terrorisme per incapacitat per desenvolupar un nivell de violència mínimament eficaç per als seus interessos". Però després de la fi de la banda etarra, s'ha facilitat la mentida social amb la complicitat i la miopia dels governants de l'Estat.