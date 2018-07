El nyap de l'ATLL la pagarà el cosí Sánchez

Aquest és el país on ningú és culpable dels seus actes: la culpa sempre és d'un altre. Els disbarats, ficades de pota, "errors" que costen milions a les arques públiques, és a dir, diners de tots els ciutadans- no tenen culpables. Tots es renten les mans, no hi ha responsabilitats polítiques. Es gira full i qui dia passa perquè la gent s'oblida aviat d'aquests temes. On és l'ètica, la transparència i la rendició de comptes que marca el codi ètic dels governs? A Catalunya, com a Espanya, ningú dimiteix, ni assumeix les seves responsabilitats.





En la roda de premsa posterior a la reunió del Govern, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha explicat que el govern ha aprovat el decret llei per a la creació de la nova empresa pública que gestionarà l'ATLL.





La nova empresa s'ha creat després de les anul·lacions per part dels tribunals del concurs d'adjudicació la gestió de l'ATLL a un consorci on la majoria estava en mans d'ACCIONA ... en un concurs polèmic que ha estat en tot moment sota sospita . Tant és així que l'Òrgan de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC), dependent de Presidència de la Generalitat, va resoldre que havia de excloure al consorci guanyador perquè la seva oferta no respectava el plec de condicions. Aquesta decisió li va costar el seu lloc al director de l'oficina. Hi havia massa coses en joc.





El consorci estava format per: Acciona amb el 51%, el banc brasiler BTG Pactual (39%), la família Godia (5%) i la família Rodés (també amb un 5%).





Tres anys després de la concessió, el responsable màxim de BTG Pactual, Andrés Esteve, va ser empresonat acusat de suborns. Va vendre les seves accions a l'empresa espanyola, que va augmentar el seu percentatge en el consorci de gestió.





El 2015, ACCIONA haver de refinançar el deute de l'empresa perquè fos viable, després de l'informe de Deloitte en el qual posava de manifest una situació de liquiditat negativa que generava dubtes. Aquest mateix any, la CGT presentava a l'Oficina Antifrau una documentació en la qual denunciava contractes, presumptament fraudulents d'ATLL a dues empreses filials d'ACCIONA: Empresa Operadora ATLL i Acciona Aigua per un valor de 7,5 milions d'euros.





Els contractes van ser il·legals perquè no tenien l'autorització administrativa necessària. En el Consell de l'ATLL havia un representant de la Generalitat ... La documentació aportada pel sindicat va ser remesa a la Fiscalia.





En tot aquest llarg procés s'han passat no poques vicissituds, fins arribar a la situació actual. Però les coses no acaben aquí; ACCIONA ha de ser indemnitzada per la Generalitat, que no està molt disposada a deixar anar els diners que no tenen.





Segons el conseller Calvet, s'ha creat la Comissió de liquidació, que la formen representants de Presidència, Economia i Territori. Ells seran els encarregats de decidir la indemnització que li toca a l'empresa madrilenya.





Quant? No ha volgut dir xifra quan li hem preguntat pel tema. Tampoc ha estat molt explícit quan li hem preguntat pel desequilibri pressupostari que suposa els 1.000 milions d'euros que ACCIONA va pagar a les malmeses arques del govern de Més.





Amb tota la tranquil·litat del món, Calvet ha dit que estan mirant perquè sigui el Govern d'Espanya qui assumeixi el tema.





O sigui, que el cosí Sánchez va haver de pagar el desgavell del desastre econòmic de Mas, i Mas-Colell. No van a demanar responsabilitats polítiques, perquè els autors ja no són al govern. Al final, 1.000 milions no és res, perquè el paguen tots els contribuents i no surten de les seves butxaques. Del que es tracta és de tapar-se uns als altres. "Avui per tu, demà per mi". Aquestes han de ser les coses del 'proces'.





Ara, com diu el conseller, la creació de l'empresa pública que gestionarà l'ATLL és la primera gran estructura d'Estat de la República. Serà la d'Ikea?





Al final, el nyap l'acabarà pagant el cosí Sánchez, que estarà encantat de fer-ho.