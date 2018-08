No contra Franco, sinó contra Espanya

L'historiador Gaizka Fernández es va doctorar amb la tesi 'Herois, heterodoxos i traïdors. Història d'Euskadiko Ezkerra'. Més enllà de l'empenta que dóna la curiositat, va prosseguir la seva tasca investigadora en considerar un deure per als historiadors aprofundir en el fenomen etarra de forma rigorosa, i una responsabilitat cívica el fer arribar les seves conclusions a la societat en què vivim. D'aquesta manera, Gaizka es va disposar a abordar la gènesi i metàstasi de la violència d'ETA a La voluntat del gudari (Tecnos).





En aquest volum sotmet el cànon nacionalista a la crítica racional. El 1964, el dirigent etarra Julen Madariaga va escriure que l'odi d'un dels ressorts humans més potents: "cal saber aprofitar-ho, canalitzar-lo i llançar-lo contra l'imperialista secular que profana i espolia la nostra estimada terra i als seus habitants". I ben mirat que està, després d'aquesta lloa a l'odi. Des d'aquest mateix entorn s'insistia que "Espanya és africana, mentre que per naturalesa Euzkadi és europea. De territori, de sang, de mentalitat, de geni emprenedor i de tot el que es vulgui confrontar ". Amb aquests racistes, 'pobres africans'. Quanta hipocresia! Només cal deixar-los 'deixar anar', també sobre les seves intencions: "Franco és un vil testaferro; la criminal és Espanya. No lluitem contra Franco. Lluitem contra Espanya".





Voltaire va al·ludir a l'implacable odi que senten els sectaris contra els que abandonen la seva secta. Així la pomposa esquerra abertzale va anul·lar a de mala manera als seus heterodoxos. Iñaki Aldekoa, d'Herri Batasuna, va justificar l'assassinat de Yoyes perquè cap exèrcit pot permetre que "un dels seus caps d'Estat Major aparegui passejant per territori ocupat per l'exèrcit contrari". I cal saber la lliçó de com els euskadikos (EE, els polis milis) van ser llançats per HB l'espai públic, marcats com a traïdors, assetjats a les festes populars i en qualsevol acte que convoquessin. L'equip de Mario Onaindia va sumar errors fatals que van facilitar la seva submissió final.





La perversió de l'odi com a agent unificador que extreu l'individu fora del seu propi jo i el fa girar, en paraules d'Eric Hoffer a El fanàtic sincer: "El transforma en una partícula anònima estremida per l'anhel de confondre i coalitzar-se amb els seus similars en una massa apassionada ". Això és el que cal saber combatre. ME