Cada any passa el mateix misteri: un dia de octubre despertem amb una hora més a la butxaca i un altre de març desapareix sense saber com. Són matinades incertes en què, sense adonar-nos, cosa insòlita passa entre les dues i les tres. No som conscients del que passarà fins que, el dia anterior, anuncien el canvi horari en les notícies. Ho confesso, a la meva edat encara sóc incapaç d'explicar-me (no diguem, d'explicar a altres) el que passarà el matí següent, si despertarà abans o després, si haurem dormit més o menys. Necessito escoltar en l'informatiu la lliçó per a pàrvuls, sempre la mateixa, i observar amb molta atenció el dibuix en el qual un rellotge s'avança o s'endarrereix seus manetes segons l'època i el gràfic del sol amb la seva alba i capvespre corresponents. Un cop passat el dia D oblido la joiosa explicació.





Doncs bé, sembla que aquesta petita inquietud temporal es s'acaba. Així ho han dit el 84% dels gairebé cinc milions de persones, la majoria alemanys, que han respost a l'enquesta de la Unió Europea sobre si ha de romandre o no el canvi horari impost a principis dels setanta amb l'argument de l'estalvi energètic. Ara ens fan saber que aquest estalvi és insignificant, que ens havíem cregut a ulls clucs aquesta milonga, aquest mite urbà, com el que cal afanyar-se a beure el suc de taronja abans que s'escapi la preuada vitamina C.





El següent serà posar en marxa els tràmits parlamentaris i jurídics corresponents per modificar la norma sobre el canvi horari.





La nova legislació, si és que s'aprova, no arribaria a temps de conjurar el misteri de les hores el proper octubre però, amb tota probabilitat, si el proper març.





D'aquesta manera s'acabarà amb les matinades incertes i podrem dormir sabent amb certesa que demà tindrà, com ahir, 24 hores exactes.





A continuació, correspondrà a cada país decidir si prefereixen quedar-se amb l'horari d'estiu o el d'hivern. Si no ho he entès malament, en el primer dia i de nit més tard i en el segon el fa més aviat. Però no em facin gaire cas. Aquí, la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris Espanyols (AHROE) i, entre d'altres, la majoria dels cronòlegs (efectivament, existeix tal professió) defensen l'horari d'hivern. Professionals d'altres sectors, com el del turisme i l'hostaleria, estan més pel d'estiu. Per la seva banda, el govern vol crear una comissió d'experts perquè li il·lumini sobre la millor solució a mida dilema.





Com ja he dit, això escapa al meu enteniment, no puc decantar-me per cap de les opcions, no sé si és millor quedar-nos atrapats en l'horari hivernal o l'estival. Per tant, que decideixin els que saben d'això i que hi hagi sort. En realitat, em dóna exactament igual si hi ha canvi horari o no, si es fa de dia abans o després, o si ens regim per l'estiu o l'hivern. No obstant això, hi ha dues qüestions en relació amb el temps i els costums que sí m'importen.





La primera és d'ordre pràctic i de salut: no em sembla assenyat sopar tan tard com ho fem. Els del nord d'Europa sopen molt aviat per motius de llum, però veïns mediterranis com els portuguesos o els italians sopen entre les 20 i les 21 hores. O sigui, una hora abans que nosaltres. Aquesta hora de més que afegim al sopar afecta directament al somni i, per tant, al nostre rendiment. Reconeguem-ho, anem al llit molt tard i al matí següent anem arrossegant al col·legi o a la feina. Després, és clar, necessitem dues hores de descans al migdia i prendre aquesta petita migdiada tan nostra que ens donarà forces per continuar pencant fins tard i sopar veient Master Chef a les 22.30. La solució és així de ximple: avançar una hora el telenotícies i els conseqüents programes de màxima audiència.





Això ens portarà abans al llit i despertarem, en horari d'hivern o d'estiu, més clars. Fins i tot, no s'ho creuran, només necessitarem parar una hora a mig dia i, així, sortirem abans de la feina per dedicar-nos a les nostres coses.





La segona és d'ordre històric i moral. A causa de l'actual debat europeu sobre el canvi horari, un altre assumpte que el govern vol abordar és si ens mantenim en el fus horari de Berlín o tornem a què ens correspon geogràficament al costat de Londres. El nostre absurd desplaçament horari cap a orient es va deure al caprici del dictador (el 1942) a qui li queien millor els alemanys que els anglesos. Dic jo que, aprofitant que Francisco va ser desallotjat de la seva infame mausoleu (un altre dels seus capritxets inaugurat el 1959) no estaria malament que ens marquéssim un dos en un i tornéssim a Greenwich. Aquest senyor va morir fa 43 anys i aquí seguim, amb la seva fus de més i la seva creu de 150 metres. Som una mica lents de reacció, igual perquè dormim poc.