Pedro Salinas: vivint l'amor

El professor Pedro Salinas va néixer a Madrid el 1891. Va viure 60 anys i està enterrat a Puerto Rico. Va escriure no només assajos de literatura, sinó poesia. Voldria donar-vos a conèixer 'La voz a ti debida', un extraordinari poema dedicat i parlat a la seva estimada. La seva lectura em sembla de singular profit per ampliar el nostre repertori de 'raons amoroses'. Als amors cal parlar-los, cal dir-los sense desmai, un dia i un altre, 'cosetes', paraules dolces.





Vegem algunes de les exclamacions de Salinas:





"¡Y, ay, cómo quisiera ser/ una alegría entre todas,/ una sola, la alegría/ con que te alegraras tú!/ Un amor, un amor solo: el amor del que tú te enamorases./ Pero/ no soy más que lo que soy".





Sense fantasmades ni fraus, no sóc més que el que sóc.





Per això, "A ti debértelo todo/ querría yo./ ¡Qué hermoso el mundo, qué entero,/ si todo, besos y luces,/ y gozo,/ viniese sólo de ti!".





És bonic estar en deute amorós amb l'ésser estimat.





"Qué alegría, vivir/ sintiéndose vivido./ Rendirse/ a la gran certidumbre, oscuramente,/ de que otro ser, fuera de mí, muy lejos,/ me está viviendo". La felicitat que t'estiguin vivint. La felicitat de lliurar-se i que es lliurin del tot, sense reserves. "Porque tu entrega es/ reconquista de ti (…)/ Por eso/ pedirte que me quieras/ es pedir para ti:/ es decirte que vivas,/ que vayas/ más allá todavía/ por las minas/ últimas de tu ser".





I no obstant això, poder dir ""Perdóname el dolor, alguna vez,/ es que quiero sacar/ de ti tu mejor tú". L'amor inventa el seu infinit. "A ti sólo se llega/ por ti. Te espero". "Sé que adonde estuve/ sólo/ se va contigo, por ti". "Pero yo/ no quiero los cielos nuevos./ Yo quiero estar donde estuve./ Contigo, volver./ ¡Qué novedad tan inmensa/ eso, volver otra vez,/ repetir lo nunca igual/ de aquel asombro infinito!". .





Repetir el mai igual i voler estar on vaig estar. T'espero.





Deixeu-me acabar amb aquesta pregunta: Ens faria vergonya dir el següent a algú amb qui hàgim llaurat veritable intimitat? "Que hay otro ser por el que miro el mundo/ porque me está queriendo con sus ojos./ Que hay otra voz con la que digo cosas/ no sospechadas por mi gran silencio;/ y es que también me quiere con su voz".





Estimar amb els ulls i amb la veu ...