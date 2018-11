Una política competent i humana

Estava casada amb un marquès quan Leopoldo Calvo-Sotelo la va nomenar ministra de Cultura (era el 1981), i l'última ministra que hi va haver al Govern d'Espanya, Federica Montseny, la va felicitar.





Es tracta de Soledad Becerril, una política liberal, treballadora, suau i amable. Havia estat diputada amb Adolfo Suárez, i procedia del PDL de Garrigues Walker. El 23-F era a la Mesa del Congrés, asseguda al costat de José Bono. Ara, jubilada i allunyada de la política, sola amb els seus dubtes i els seus pensaments, ha escrit un llibre de fragments de memòria: 'Años de soledad' (Galaxia Gutenberg).





Diguem que, sempre obrint pas, va ser la primera Defensora del Poble (2012). I que, ja amb el PP, aquesta madrilenya llicenciada en Filologia Anglesa va arribar a ser la primera alcaldessa de Sevilla (1995). La vida municipal, assenyala, no té descans, i estava 'obligada' les 24 hores del dia. I subratlla que va ser extremadament curosa en les seves despeses personals com a alcaldessa, guardant factures de tot.





Fa just vint anys, els etarres van assassinar a sang freda i per l'esquena a un matrimoni sevillà; ell era el segon tinent d'alcalde de Sevilla. Després de donar una xerrada en un col·legi major sobre la Transició, a la qual van assistir Alberto i Ascen (37 i 35 anys, respectivament), l'alcaldessa Soledad Becerril va tornar a casa. Ja de matinada, una trucada el va despertar per informar-la del doble crim.





Quan va telefonar al germà de Ascen, "no sabia com resistirien el que havia de comunicar. Per això vaig tensar la veu, sense pausa i sense donar respir a qui m'escoltava, vaig dir el que acabava de succeir i, donada la incredulitat i torbació que mostraven, vaig haver de repetir-ho diverses vegades. Va haver de ser terrible per a ells escoltar-lo ".





Els tres fills que van quedar orfes tenien 3, 6 i 9 anys. Soledad va saber, després de la detenció dels assassins, que tres dies abans de la matança, l'havien esperat amb un cotxe bomba al sortir de casa. El dispositiu que un dels membres del comando manejava des del carrer per accionar el receptor, no va funcionar quan van passar: "el conductor Diego Gago, el policia municipal i jo mateixa ens lliurem d'aquell atemptat, ja que el cotxe en què anàvem no tenia sistema d'inhibició alguna ".





Hi ha maldats especialment repugnants. Cal estar podrit per dins per festejar els autors d'aquests actes.