Espanya oberta

Cal celebrar la nostra Constitució com es mereix. Una Constitució consensuada i de progrés, fundadora d'un Estat Social de Dret, com és el nostre, i que ara compleix quaranta anys. Joan Claudi de Ramon i Aurora Nacarino-Brabo han coordinat La España de Abel (Deusto), llibre que celebra l'aniversari de la nostra Carta Magna amb els testimonis de quaranta espanyols nascuts entre 1973 i 1993. Es caracteritzen tots ells no per l'afany de glorificar, sinó d'observar la realitat d'Espanya amb afecció i, per tant, oberts a l'esperança.





"No em sento espanyol -afirma De Ramon-. És una cosa més senzilla: jo em sé espanyol" i, amb la Constitució, ciutadà i hereu. "Una enorme historia de referencias compartidas" (Ariane Aumaitre). Espanya vista tal qual, amb les seves velles deficiències i les seves velles qualitats, una societat normal amb un projecte de renovar. Els que han viscut fora poden explicar com van passar de "m'agradava tot d'aquell país, sobretot que no era Espanya" a apreciar que aquest resulta" un dels països menys elitistes i classistes a Europa". No és tan dolenta com alguns la pinten. Manuel Arias Maldonado planteja la deriva de la intimitat cultural i s'atura en l'escena del pasdoble en er món ..., que apareix en la pel·lícula El Sur, de Víctor Erice: "Hi ha alguna cosa en aquesta estampa que només un espanyol podrà reconèixer, reaccioni a això amb afecte o disgust; sense perjudici que un italià o un neozelandès "es pugui commoure.





La jove periodista Laura Fàbregas declara sentir-se afortunada de tenir dues llars: "De ser tan catalana com abans i, al mateix temps, d'haver redescobert la meva part espanyola. No em sento millor ni pitjor, tan sols afortunada".





Es tracta de seguir aprofundint en una 'societat oberta, europeista i liberal', sense complexos ni autocomplaences. Finalment, Álvaro Imbernón planteja la qüestió candent avui: "Els independentistes catalans han lluitat contra un ninot de palla que ells mateixos han dissenyat. Una Espanya centralista, autoritària, endarrerida i irreformable. Ho han fet en el millor moment possible davant el descrèdit generalitzat de les nostres institucions i la major crisi econòmica en democràcia, que ha generat una degradació de les expectatives generalitzades. Mentrestant, Espanya sembla haver-se quedat sense relat".