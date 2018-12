Cap a la Dona Multidimensional?

El terme Metanoia (del grec μετανοῖεν, metanoien), seria "un enunciat retòric utilitzat per retractar d'alguna afirmació realitzada i corregir-la per enfocar-la de la manera adequada a un nou context", el que traduït a l'actual conjuntura socioeconòmica, es traduiria com "transformar la ment per adoptar una nova forma de pensar, amb idees noves, nous coneixements i una actitud enterament nova davant la irrupció del nou escenari sociològic". Això implicaria la doble connotació de moviment físic (desfer el camí fet) i psicològic (canvi de mentalitat després de rebutjar els vells estereotips vigents) i que tindrà com a efectes benèfics l'alliberament de la part indòmita d'una dona que ha romàs sedada i oprimida per la tirania de l'actual societat paternalista, en la qual tot se supedita al manteniment del paper dominant de l'home.





No obstant això, gràcies a la interactivitat que proporcionen les xarxes socials d'Internet (l'anomenat Cinquè Poder que enllaça i ajuda a la formació de les identitats modernes), s'estaria trencant l'endèmic aïllament i passivitat de la dona submisa i acrítica (Dona unidimensional) i estaria ja sorgint una nova Dona (Dona Multidimensional) reafirmada en una sòlida consciència crítica i sustentada en valors caiguts en desús com la solidaritat i la indignació col·lectiva davant la corrupció i injustícia imperants.





Així mateix, sota el lema 'Igualtat real' generarà un tsunami popular de denúncia del dèficit democràtic, social i de valors de l'actual elit paternalista dominant ja que la nova Dona que està naixent estarà disposada a trencar les normes i lleis imposades per la "monarquia de les tenebres paternalistes ", el que obligarà a una profunda catarsi i metanoia de la societat en el seu conjunt que farà revisar els fonaments que han possibilitat que" la dona sigui el negre del món "en encertada expressió de John Lennon i plasmada en la seva icònica cançó 'Woman Is The Nigger of the World'.