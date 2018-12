Moratín, afrancesat i espanyol

Els quaderns de viatge de Moratín van ser publicats de forma pòstuma, però van trigar més d'un segle en ser reeditats. Coses que passen. Hi ha unes 'Apuntaciones sueltas de Inglaterra' que són interessants de llegir, ara ho veureu. Leandro Fernández de Moratín, de noble família asturiana, va néixer a Madrid, en 1760. Va morir desterrat a França, seixanta-vuit anys després. Autor teatral satíric que va publicar el 1806 'El sí de les niñas', va ser protegit de Godoy, va traduir Molière i Shakespeare i va ser retratat per Goya (una autèntica joia). Entre moltes altres coses que no són per a explicar ara, deia Moratín en aquestes pàgines que en cap lloc hi havia vist "practicada la veritable caritat política amb tant encert com a Anglaterra". Oportuns auxilis permetien socórrer i esmenar "els mals que causa al gènere humà la desigualtat escandalosa de les fortunes"; així, qui pagava sis mil reals de lloguer a l'any, havia de contribuir amb mil per als pobres (una proporció d'un a sis). Ara bé, "quan s'observen de prop les nacions, encara aquelles que, no sense motiu, són admirades, quanta consolació ofereixen als errors i defectes dels altres". 'Això serveix per a nosaltres', interromp Ana des de la seva taula.





Qui sabia admirar les qualitats britàniques arribava a deplorar amb arguments les característiques narcisistes d'aquella societat.





Mirem-nos també a nosaltres i no siguem palurdos. Un defecte que feia enutjosos als anglesos, anotava, era l'orgull, "tan neci tan incorregible, que no se'ls pot tolerar". Si es parla de religió, els altres pobles són, segons ells, fanàtics i supersticiosos. Però la seva línia anglicana no manca, postil·lava Moratín, d'abusos i és així mateix capaç de "inspirar tots els furors del fanatisme". I si es parla de Governs, cap hi ha millor que el seu.





Val la pena llegir sencer aquest paràgraf per acabar, escolteu:

"Aquesta dolça satisfacció que res hi ha bo sinó a Anglaterra els fa mirar tot el que no és anglès amb una caritativa compassió que atordeix; els fa dir tan clàssics disbarats sobre les altres nacions, i atrevir-se a preguntes tan nècies i extravagants, que no hi ha estranger que pugui contenir el riure al sentir-les. Aquest ignorant orgull, acompanyat dels costums ferotges que encara conserven els dóna un aire de rusticitat, que ofèn la vista ".