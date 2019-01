Un macaco zen

No oblidem, estimats amics, que en aquestes sessions donem pas a referències sense altra intenció que la d'ampliar la nostra perspectiva cultural. Es tracta d'enriquir els nostres jardins personals amb un contacte que, encara que sigui de passada, abast a velles glòries. Així, avui invoquem a un autor anònim i situat al segle XVI. L'obra es titula: 'Viatge a l'Oest. Les aventures del rei mico ', un llibre llarg de debò i llegendari en la vella Xina. Està inspirat en el mític viatge que un monjo va fer a l'Índia al segle VII, a la recerca de les sagrades escriptures budistes. Aventures plenes de contrastos, i que desborden fantasia i desimboltura.





Pelegrí, el rei mico, segueix sent avui un personatge popular a la Xina. Convertit al budisme emprèn el viatge amb altres dos micos vegetarians (a un dels quals li diuen 'l'Idiota'). Tracten d'acumular mèrits per posseir l'esperit de Buda i bolcar les seves energies sobre els aspectes essencials de la vida. La trama va embastada amb la idea del respecte i l'amistat entre el taoisme, el budisme i el confucianisme, i amb la creença que la vida també es manifesta en la quietud. S'ensenya que convé parlar menys i actuar més. Disposats a patir i patir, els homes respectables són els més pacífics, i els més savis sempre pensen en fer el bé. El rei mico és un 'pecador' bromista i entremaliat, astut i desaprensiu, orgullós i xerraire. Dotat d'extraordinaris poders, domina ni més ni menys que setanta-dos formes de transformació i sap que "per molt fort que siguis, sempre hi ha un altre més fort que tu". Els micos sostenen diàlegs beneits, jocosos i desvergonyits, com: "És que creieu que és possible agafar un pet amb la mà?". Rialles generalitzades a classe ...





No obstant això, aquests estranys macacos reivindiquen la seva condició humana:





"És possible que els nostres trets siguin lletjos en extrem, però en els nostres cors nia la bondat i, encara que els nostres cossos semblin deformes, som d'un natural dolç i agradable". En canvi, hi ha monstres (cara d'home i cor de pedra) que s'apoderen d'altres personalitats. Les aparences porten mentida disfressada de veritat, però aquesta -diuen- és indestructible. Només qui experimenta una mutació interior pot arribar a la immortalitat, i obrir així les portes del misteri de la vida. Què us sembla?