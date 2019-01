Qui riu del Tao?

Els ideogrames xinesos permeten mil i una interpretacions, per això resulten tan problemàtiques seves traduccions. No obstant això, avui parlarem d'un llibret xinès escrit uns cinc segles abans de Crist. Està atribuït a Lao Tse i descriu el fons de la cultura taoista. Té 81 capítols, tots breus, i es coneix tradicionalment com 'Tao Te Ching'. O, si es prefereix, 'Dao De Jing' (que significa de forma literal: 'La doctrina del Camí i de la seva virtut'). Vaig a emprar aquí la versió de Stephen Mitchell.





Tot i que Lao Tse digui que les veritables paraules semblen paradoxes, les coses que ensenya les vol fer amb simplicitat, paciència, compassió. Se'ns commina a acceptar que la porta a tota comprensió està en la foscor de foscors. Lliures de anhela, podem acceptar el misteri. Si vols renéixer, cal acceptar morir. La teva plenitud serà perfecta si et desprens de tu. "Només sent viscut pel Tao, pots ser veritablement tu mateix".





El Tao, o Camí, roman ocult, però sempre està present; és buit, però inesgotable; com més parlis d'ell, menys ho entendràs: "Quan un home superior sent del Tao, immediatament comença a encarnar. Quan un home normal sent del Tao, mig creu, mig dubte d'ell. Quan un home estúpid sent del Tao, riu a riallades. Si no rigués, no seria el Tao ".





Mireu això, què us sembla?: "Si sobrestimes els grans personatges, la gent es torna incapaç"; "Quan t'acontentis amb ser simplement tu mateix, i no et comparis ni competeixis, tots et respectaran"; "La marca d'un home moderat és que no s'aferra a les seves idees"; "Si comprens que tens prou, ets autènticament ric". I parlant de mestratges: el Mestre té, però no posseeix; actua, però no espera res. Veu les coses tal com són, sense intentar controlar-les. Deixa que segueixin el seu propi curs i resideix al centre del cercle. A causa de que amb ningú competeix, ningú pot competir amb ell. Ja que creu en si mateix, no intenta convèncer a ningú. Si vols governar la gent, has de situar-te per sota d'ells.





Esperança intel·ligent: "El tou venç el dur; el suau, al rígid. Tots saben que això és veritat, però pocs ho posen en pràctica". Us han ensenyat això alguna vegada, amb l'exemple?