Anorèxia: molt de compte i competència

L'anorèxia és una malaltia dels nostres temps, cada vegada més precoç; ara fixa la seva aparició entre els 11 i 12 anys d'edat. És una malaltia greu que exigeix una intervenció immediata i decidida. Segons l'OMS (Organització Mundial de la Salut), suposa la segona causa de mort en els joves, després dels accidents de trànsit.





Llegeixo el llibre 'La anorexia juvenil' (Herder), de Giorgio Nardone i Elisa Valteroni; especialistes en psicoteràpia breu i estratègica en un centre de la regió italiana de la Toscana. Adverteixen que els resultats positius dels tractaments d'aquesta patologia no passen del 40 per cent, el 45 per cent es fa crònic, i el 15 per cent restant té un desenllaç fatídic. És un assumpte molt preocupant que cal saber tractar de la forma més adequada, amb molta cura i competència, si no les teràpies poden resultar contraproduents. Hi ha un nombre cada dia més alt de famílies afectades, incapaços de gestionar el problema i que sovint erren en el seu procedir. Els autors detallen diversos casos clínics i busquen dotar els pares del caràcter de coterapeutes i invertir el doble vincle amb els fills anorèxics: "si m'estimes, deixa que no mengi", replicant "encara que volgués no podria, perquè seria responsable del mal a la teva salut o de la teva mort, per tant, perdona, però he de fer el que em ordenen". Cal introduir claredat, fermesa, assossec. Comprendre cada trastorn com: "una armadura per defensar-se que es transforma en una presó de la qual la jove no podrà evadir-se per si sola". El psicoterapeuta ha de saber protegir i estimular el pacient, no demanant-li el que emocionalment no pot fer. Oferir-li solucions concretes, amb un intercanvi verbal i no verbal ràpid i intens.





Cal fer sentir més que fer entendre, i evocar sensacions i reactivar els sentits adormits per l'abstinència: "El desig negat del plaer de menjar els aliments prohibits i la por a perdre el control de la conducta restrictiva es van revelar els veritables objectius de la teràpia". El tractament de l'anorèxia juvenil implica també la resolució dels problemes relacionals, en aparença no vinculats al trastorn alimentari. Cal portar el pacient a enfrontar-se a totes les coses de les que va fugir. La responsabilitat, se'ns diu, és l'única manera de mobilitzar els seus recursos.