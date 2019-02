Sartorius i la necessitat de la veritat

Nicolás Sartorius està entre els polítics en relleu que hi va haver a Espanya durant la Transició. D'origen aristocràtic, és un dels fundadors de Comissions Obreres i, després de ser condemnat en el Procés 1.001, va passar diversos anys a la presó a les acaballes de la dictadura franquista. Va ser així mateix un destacat dirigent del PCE i portaveu d'IU al Congrés dels Diputats. El 1993 es va retirar de l'escenari polític. Ara lidera l'Associació per una Espanya Federal. Acaba de publicar un breu diccionari dels enganys: 'La manipulación del lenguaje' (Espasa), l'explotació de la credulitat i ximpleria humana; una pràctica sistemàtica que condueix a l'esclavitud mental.





Sòlid en els seus plantejaments, Sartorius és coherent i és conscient de la necessitat de ser veritables i de no mentir: un rebuig absolut als eufemismes que edulcoren l'inacceptable. Així, la postveritat. O la congelació salarial, les rigideses del mercat laboral o el viure per sobre de les nostres possibilitats (per amagar l'evasió de capitals o els regals fiscals als més poderosos). En clau estrictament nacional tracta l'estupidesa de la fórmula 'per imperatiu legal' (sigui quina sigui la seva forma de pensar tot càrrec públic promet o jura perquè la llei així ho estableix i exigeix) i aborda concessions absurdes, com la d'emprar el terme 'esquerra abertzale' (sorprenent, penosa i nociva combinació, assenyala). El veterà advocat laboralista té clar que "els conceptes 'nacionalisme' i 'esquerra' són antitètics".





La ideologia nacionalista en la seva expressió extremista, diu, condueix al irracionalisme, amb objectius i anàlisi extraviats que van conduir a l'activitat criminal de la banda etarra.





Sartorius reivindica amb fermesa l'esperit de la Transició. I rebutja la fórmula podemita del 'règim del 78' (insult a la intel·ligència que pretén similitud amb el règim del 18 de juliol). Desqualifica tota mena de populisme; sempre contraris a la integració europea i integrants de l'onada de antiglobalització. Esbudella amb raons el fals 'dret a decidir' (debilitar els Estats davant els poders globals és profundament reaccionari) o el martelleig de 'presos polítics' i 'judicialitzar la política' (quan es tracta d'afrontar "una successió interminable d'infraccions de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i del Codi Penal "). És clar i sense complexos.