Les clavegueres dels CDR

Després d'un descans, per prescripció dels seus superiors, els angelets dels CDR, han tornat a la càrrega per demostrar del que són capaços: destrossar el que se li posi per davant i omplir les portes d'uns quants jutjats d'excrements per mostrar el seu desacord amb la justícia espanyola que és més dolenta que la bruixa Badia i el seu gat negre. Com hauran aconseguit ajuntar tanta femta per al repartiment? És més que probable que el seu sacrifici per tal producció es degui a la ingesta d'un got de vi, cervesa o qualsevol altre líquid amb bastants gotes de laxants que tants hi ha al mercat. Un remei molt eficaç per netejar les canonades. O pot ser que en alguns casos hagi estat necessari alguna que altra lavativa, però el fi justifica el sacrifici. Cal "emmerdar" l'ambient de cara al dia 12, data en què, si no hi ha canvis, començarà el judici als polítics catalans presos.









Mentrestant, els de l'altre extrem, perquè els extrems sempre es toquen i es retroalimenten, tampoc s'han quedat mancs i van per aquí fent de la seves, donant alguna que altra hòstia, i no precisament sagrada, perquè no poden, ni volen quedar-se quiets en la defensa dels seus valors. La resta de la ciutadania no participa d'aquestes històries, les pateix, quan el que pretenen senzillament és viure en pau i gaudir de la vida, que és molt curta.





Els representants de la judicatura han denunciat les actuacions dels CDR i demanen mesures per per frenar aquests atacs que l'únic que pretenen, diuen ells, és atemorir i coartar en l'exercici de les seves funcions a jutges i fiscals. Per tot això, demanen que es prenguin mesures per impedir que tornin a succeir actes com aquests.





Quan no només s'ha permès, sinó que fins i tot s'ha animat des d'alguns sectors independentistes i càrrecs públics al fet que els CDR prenguin els carrers, passa que aquests angelets apliquen aquella la famosa frase de Manuel Fraga, 'el carrer és meu', i campen al seu aire. Llibertat sí, reivindicacions sí, respecte pels drets dels altres també.





La pregunta que molts ciutadans/es es fan és quina serà la propera actuació que tenen preparada? Què preparen per al derbi de futbol Barcelona-Reial Madrid?





Anar amenaçant jutges, fiscals o altres col·lectius per intimidar-los no és una bona idea, més aviat tot el contrari. Cal deixar-los que segueixin fent la seva feina, encara que no ens agradin moltes de les seves actuacions. Denunciar-les i queixar-se sí, realitzar actes vandàlics no. Existeixen molts mètodes per expressar la indignació que se sent, però hi ha determinades línies que no s'haurien de passar.





Els excrements tots saben on han de dipositar-se, sinó que ho preguntin a l'empresa Roca que d'"escusats" i altres menesters saben un munt. Manifestar-se davant dels jutjats, cridar i fins i tot ballar jotes si cal és un dret individual i col·lectiu. El que estan fent les guerrilles dels CDR té una certa olor a clavegueres, i no precisament les de l'Estat.