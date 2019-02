Fets o opinions?

Llegeixo sempre amb afany a Hannah Arendt, ara m'entretinc amb 'Tiempos presentes' (Gedisa), llibre que recull textos seus per a la premsa entre 1943 i 1975 (any en què va morir, per cert, dues setmanes després que Franco). El seu assaig: 'Visita a Alemanya 1950' conté reflexions sobre els efectes del règim nazi a la psicologia dels alemanys. Hannah Arendt assenyalava que era a Alemanya on menys es parlava de la destrucció i del terror que la fi de la guerra havia doblegat.





Es preguntava si això es devia a una resistència a afligir o bé era expressió d'insensibilitat. En qualsevol cas, detectava una fugida de les responsabilitats i una obstinada negativa a suportar la realitat del que ha passat. Una frase d'Arendt, demolidora al respecte, és la següent: "L'alemany corrent no busca les causes de l'última guerra en els actes del règim nazi, sinó en els esdeveniments que van provocar l'expulsió d'Adam i Eva del Paradís".





Instal·lats en la logomàquia, l'afició a discutir sobre termes i eludir l'assumpte de fons, la pensadora alemanya denunciava l'aspecte més terrible d'aquesta fugida de la realitat: l'actitud, en tots els àmbits, de "tractar els fets com si fossin meres opinions". El pretext que tothom té dret a tenir la seva pròpia opinió no ens és estrany avui.





Hanna Arendt atribuïa aquesta poderosa incapacitat de distingir fets d'opinions al fet que les mentides de la propaganda totalitària neguen el valor dels fets: tots els fets poden modificar-se i tota mentida pot fer-se veritat.





Els nazis, diu en l'assaig citat, van deixar aquesta marca sobre la consciència dels alemanys, entrenats per percebre la realitat com "un conglomerat d'esdeveniments i consignes contínuament canviants, de manera que un dia podia ser veritable el que l'endemà ja seria fals ". Veiem avui una cosa semblant al nostre voltant? Els tòpics amb que les enteses estan proveïts per niar el que convingui en cada moment.





Com desfer-se d'aquesta opressió d'estupideses i maldats generalitzades? A mi no se m'acut res més que encoratjar sense treva el sentit crític i l'ús de la raó, la qual cosa exigeix un plus de valor. L'hàbit del pensament coherent i la seva mobilització.