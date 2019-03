Albert Rivera no canvia el seu discurs, evoluciona

Les persones que es dediquen a la política ho fan per servir a la societat. Després de portar uns anys exercint aquesta funció, el servei es transforma en crematístic. Són fets que s'atribueixen a la condició humana.









Al canvi de criteri se li sol dir evolució ideològica, encara que els menys correctes políticament en diuen "permuta" de jaqueta. Exemples d'ells es poden veure amb massa freqüència.





La coherència dels líders hauria d'estar reflectida entre les teories que diuen en els seus programes electorals i discursos amb la pràctica que després porten. No sempre es compleix, el que porta a la desconfiança de la ciutadania.





No fa massa temps, Albert Rivera, el líder de Ciutadans, afirmava rotundament: "descarto donar suport al senyor Rajoy o Pedro Sánchez", "no entrarem en un govern que no presidim", "no anem a signar un pacte de legislatura" , "no volem que segueixin els mateixos" i "mai ho faran amb el nostre suport". Només dos mesos després, donava el seu suport a Pedro Sánchez perquè fos president del govern. No va ser possible perquè Podemos no va donar suport al líder socialista. Al final es va empassar les seves afirmacions i va apostar per Rajoy. Diu un refrany popular que "mai diguis d'aquesta aigua no beuré, ni aquest capellà no és el meu pare".





Les contradiccions de Rivera són abundants al llarg de la seva curta però fructífera carrera. On va dir dic, al final diu Diego. L'última, per no anar més lluny, l'oferta realitzada a Pablo Casado per "fer fora Pedro Sánchez i als que volen acabar amb Espanya". L'oferiment es feia en un míting a la Corunya, feu del PP, on pretén arrencar alguns milers de vots.





Amb aquesta proposta, Rivera dóna un gir a la campanya i marca un abans i un després en la formació taronja que ja va iniciar amb el pacte a tres que va facilitar el canvi en la Junta d'Andalusia.





Molts es preguntaran a què es deu aquest canvi tan sorprenent d'un partit que es deia de centre o socialdemòcrata. Res més lluny de la realitat.





La proposta de pacte amb el PP després de les eleccions del 28-A, amb l'excusa de fer fora de la Moncloa a Sánchez podria ser degut al fet que les enquestes que maneja Rivera no són les desitjades. Altres diuen que les "forces" que han d'ajudar el líder de Ciutadans a arribar a l'estatus actual, els ha demanat aquest pacte, perquè Sánchez no repeteixi a la presidència del Govern, després del "gir" donat pel líder socialista, que ha generat dubtes en una part de l'empresariat espanyol, que es troba molt inquiet.





La veritat és que, fins arribar a la data dels comicis, Rivera, que té al seu partit regirat, va donar uns quants girs més. Això sí, per la unitat d'Espanya. Com deia Francisco de Quevedo, sorneguer il·lustre, "La supèrbia mai baixa d'on puja, però sempre cau d'on va pujar".