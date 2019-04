Triginer i la insuficient raó

Josep Maria Triginer va ser el cap visible de la Federació Catalana del PSOE, fins a la seva fagocitació dins del PSC. Enginyer tècnic industrial i lleidatà, Triginer (1943) va apostar des joveníssim per la socialdemocràcia i l'emancipació dels treballadors, adherit sempre a posicions realistes i raonables. Comparteixo amb ell la seva desdeny per les ideologies que anomena 'difuses' en arrossegar a conviccions alienes a la realitat.









Durant el franquisme havia de comptar amb l'arbitrarietat del poder, però també amb l'existència d'ideologies que combatien contra el Règim amb escasses idees per fer-ho amb èxit.





Ha escrit 'Memoria de una transición incabada' (La Lluvia), un llibre d'equívoc títol. Jo diria que la transició inacabada no seria la general de la democràcia a Espanya sinó la particular del socialisme català, embolicat en un embolic històric. Compte Triginer que a la fase prèvia a les primeres eleccions democràtiques, Alfonso Guerra els va remarcar amb 'desmesurada duresa' que no hi havia alternativa a la unitat socialista en curs i que "el seu rebuig conduiria a la dissolució de la Federació del PSOE, tantes vegades com fora". La direcció del PSOE, destaca Triginer, no vacil·lava a expedientar als que promoguessin 'posicions sectàries', en tant que "els companys del PSC-C seguien promocionant als que se sentissin part de l'esquerra o del catalanisme". Josep Maria Triginer sembla escudar-se en que "molts militants de la FSC-PSOE dubtaven de les conviccions socialistes del PSC-C". Així, hi havia una 'reprimida hostilitat' cap als que eren considerats com senyorets, classistes i allunyats de la companyonia de la lluita social. I ell, què opinava llavors?





Una de freda i una de calenta. D'una banda, diu que entre uns i altres es produïen desacords en assumptes formals i poques diferències de calat polític. D'altra banda, recalca que "es pretenia visualitzar que era el PSC-C qui dirigia la coalició i que el PSOE va haver d'assumir les seves reivindicacions". Tot queda aquí, dins del convent i amb renúncia expressa a l'esperit crític i lliure. I això revifa la decepció.





Diguem, finalment, que Triginer deplora que la ideologia nacionalista exclogui de la catalanitat als que no participin de les seves propostes polítiques. Aquesta em sembla una memòria insuficient.