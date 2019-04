Gilgamesh, el relat més antic

Vaig a parlar-vos del relat més antic del món, escrit cap a l'any 2.750 aC Què gosadia o quin avorriment. No, tot just hem dit res del món antic en aquestes sessions. Ni una paraula, que jo recordi, d'autors grecs o llatins. I això que aquí ens esperen veritables meravelles. Però, seguim. En 1844 un jove britànic va trobar, després d'excavar en el que avui és Mossul, ciutat iraquiana, ruïnes del palau de Nínive, capital d'Assíria. En el seu interior va trobar desenes de milers de tauletes d'argila escrites amb forma de falca (cuneïforme), en llengua accàdia. Sembla que Gilgamesh va existir i que va ser rei de la ciutat 'ben murada' Uruk, en l'actual Warka (Iraq). Un heroi que havia tornat exhaust, però sencer, dels seus viatges per extrem de la terra. Algú que tot el va patir i tot el va superar, que va estar a punt d'ensorrar i que no va poder suportar la mort del seu amic Enkidu (nascut per compensar els seus propis excessos, després de les peticions del poble al déu del cel). Endiku es va convertir en un veritable amic per a ell, un segon ser de Gilgamesh (nom que podria significar, llegeixo en la versió de Stephen Mitchell, 'el vell és un jove').





El poeta txec Rainer Maria Rilke va dir en 1916 que la lectura d'aquest llibre ( 'l'epopeia de la por a la mort') "es troba entre les millors experiències que li poden succeir a una persona". En aquest relat es pot llegir que "els nostres dies són pocs en nombre, i qualsevol cosa que fem és una alenada de vent". "Per què témer, doncs, si més tard o més d'hora la mort ha d'arribar?".





I tot i que un ésser sigui en dos terços diví i en un humà ( "un toro salvatge, cabdill invicte, el primer en la batalla, benamat dels seus soldats"), se sent el consell dels ancians en la lluita: " no confiïs només en les forces; al contrari, sigues prudent, condúcete amb cautela, fes que cada cop sigui important ". Es emprèn un viatge cap a on viu el ferotge monstre Humbaba, perquè "hem de matar-lo i extirpar el mal del món", abans que ens confongui, i "passi el que passi, vencerem".





Per aquí apareix Utnposhtim, l'home que va sobreviure al Grand Diluvi; 1 prebíblico Noè. I quan llegeixo aquestes últimes coses em sento vell de segles: "I el somni el va vèncer, com fa amb tots els homes"; "El que dorm i el mort, que n'és semblants són!".