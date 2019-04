Ferits i oblidats

Cada vegada tinc més clar el deure d'atendre les víctimes de tots els abusos, de l'índole que sigui i, especialment, a les que tinc més a prop, sense discriminació de cap gènere. No és per afany de tranquil·litzar la meva consciència, sinó per estar convençut que la societat ha de reconèixer el seu dolor i acompanyar-lo. És una qüestió de decència i justícia la que ens obliga, sota pena de ser incoherents o impostors. Sovint som maldestres i il·lusos. Leo a Antonio Miguel Utrera, ferit en l'atemptat de l'11-M quan tenia 18 anys. Es nega a que aquell atemptat sigui 'tota la seva vida', sinó una part. Al·ludeix a les manifestacions multitudinàries de solidaritat i diu alguna cosa que cal saber captar: "La gent anava per honrar les víctimes, però també anava per la seva necessitat. Aquest suport al carrer que ha quedat en la memòria no té una conseqüència directa en les víctimes. no critico la gent, però tant de bo haguessin entès que manifestar-se el dia 12 de març no feia que jo el 5 de maig estigués millor".





He llegit aquest testimoni a 'Heridos y olvidados' (La Esfera de los libros) on s'aborda la realitat dels supervivents del terrorisme a Espanya. Els seus autors són María Jiménez (és doctora en Comunicació i va ser una magnífica directora de comunicació de COVITE) i Javier Marrodán (periodista i professor de la Universitat de Navarra). En cinc entrevistes a víctimes del terrorisme polític: Alejandro Ruiz-Huerta sent cert complex de culpa per no haver mort en la matança d'advocats d'Atocha, el 1977; va estar deu anys sense parlar-ne ni en privat. Nativitat Astudillo tenia 29 anys quan va resultar ferida en l'atemptat de la cafeteria Rolando, el 1974; un any de baixa, operacions i "problemes psicològics, que estan amagats i no són fàcils de reparar". Ana Arregui, esposa d'un ertzaintza ferit en atemptat, el 1995, recorda la xuleria desafiant dels terroristes durant el judici. O Maribel Lolo, filla d'un policia municipal ferit en un altre atemptat, a Portugalete, 1978, i sotmès a 30 operacions. Maribel tenia només 4 anys. Oblidar no s'oblida: "M'han robat la infància". "El meu pare no em va tornar a portar al parc ni al cinema, no em va veure quan em vaig tirar de cap per primera vegada a la piscina olímpica, no va assistir a la meva primera comunió ni hem anat a prendre una hamburguesa junts". Tot això ha de constar i ser escoltat.