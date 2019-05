Autoretrats espanyols de fa 175 anys

El 1836, el 'Setmanari Pintoresc' va suposar al nostre país el primer model de revista il·lustrada. Tres anys abans s'havia establert la divisió territorial en províncies, i tres anys després, el cèlebre abraçada de Vergara va tancar la primera guerra carlina al nord d'Espanya; no va concloure del tot fins mesos després, quan Espartero va vèncer la resistència de Cabrera. La regència imposada per aquell va acabar en 1843 i Isabel II va pujar al tron. Doncs bé, al cap de poc es va editar una col·lecció d'articles compostos per cinquanta-dos autors que oferien una 'literatura de tipus'; ja fos una criada, una bugadera o donzella, o un barber o un cochero. Es pintava també la simpatia de la maca, el torero i la gitana, o fins i tot la del bandoler procedent de la guerrilla. Era comú la benevolència amb què s'enfocava la cavallerositat i el codi d'honor dels que estaven fora de la llei. Després d'un fons d'estretor econòmica, es mostraven fruits romàntics al costat d'una crida al seny i la concòrdia.





Un segle després es va publicar, des de l'exili mexicà, una esplèndida monografia: 'Els espanyols pintats per si mateixos (1843-1844)'. Té veritable valor no només com a document, sinó pels molt interessants anàlisis de la seva autora: Margarita Ucelay Da Cal (mare de l'historiador Enric Ucelay i germana de la primera arquitecta que hi va haver a Espanya), doctora en Història per la Universitat de Columbia.





En aquests anys, la vida rural, assenyala aquí la professora Ucelay, era vista amb desdeny: un "menyspreu compassiu per la ignorància, rudesa i tosquedat dels seus habitants", aïllats de la capital per la mala qualitat dels camins. Hi havia un to intens d'adéu malenconiós a una Espanya plena de 'sabor tradicional', "una cosa que es veu a punt de desaparèixer, o irremeiablement perdut". Dominava la desorientació i el "pessimisme moral, social i polític" entre la molt fràgil classe mitjana.





Jo vull centrar l'atenció sobre algunes observacions de l'autora, com que el terme 'regió' estava absent d'aquell llibre, era freqüent el de 'província' "i, quan no, país, i fins i tot pàtria, aplicat en el sentit de pàtria noia ". Destacava Margarida Ucelay que el concepte de regió no trigaria a gravitar en la vida nacional: "primer amb un caràcter literari i sentimental i després amb un contingut polític cada vegada més intens". Tot això mereix la meva atenció.