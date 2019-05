Confiança davant del malestar emocional

El psiquiatre austríac Viktor Frankl va perdre la seva dona i els seus pares en els camps d'extermini nazi, on van ser assassinats. Ell va sobreviure, però va mantenir que el nazisme no va crear 'el mal', sinó que ho va fomentar amb extraordinària potència. 'Llegará un día en el que serás libre' (Herder) és un llibre que recull cartes i textos inèdits seus. L'home que durant anys havia cregut haver tocat el fons del sofriment veia que aquest no tenia límits i que ell fins i tot podia patir amb més intensitat.





Recentment alliberat, Frankl experimentava el pou emotiu on es perd la capacitat de sentir alegria. La seva consciència li deia que qualsevol situació pot ennoblir (actuant o suportant-la). I pugnant amb tenacitat per no deixar-se abatre per la desesperança, rebutjava l'enfonsament psicològic, físic i espiritual.





És cert que immers en el fatalisme no es pot avançar cap a una recuperació mental. Però ell, al seu torn, no dubtava a qualificar de reaccionària la fe cega en el progrés automàtic.





Amb maldat i estranya obstinació, s'ha pretès demostrar que la vida humana no té cap valor: una propaganda negativa contra la dignitat. Per Viktor Frankl la vida consisteix a ser un qüestionat, "la nostra existència no és més que donar resposta, fer-nos responsables de la nostra vida", què podem nosaltres fer per ella?





Les generalitzacions, gratuïtes i despectives, suposen una seriosa amenaça a la raó: "tots sabem que en tots els pobles hi ha persones decents i indecents. Només podem valorar a les persones segons el seu caràcter. Llavors, per què fer com si pertànyer a aquest o aquell poble, a aquesta o aquella raça, fos el que donés o li llevés el valor a una persona?".





N'hi ha que s'instal·len en un pesat deliri de grandesa, pretenent pertànyer al millor poble de la Terra... Es refugien en el col·lectiu i s'alliberen de responsabilitat i del valor que pugui tenir el que fan per si sols. Però menyspreen amb afany els 'altres'.





Per a l'autor d'El sentit de la vida, sense una idea justa i sense bons sentiments, qualsevol sacrifici que es faci no té sentit. Tot resulta llavors mal plantejat. Davant d'un estès malestar emocional, Frankl aconsellava esperar i no perdre la confiança.