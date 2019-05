Merton, otsog i soguis

El cèlebre sociòleg nord-americà Robert K. Merton va escriure una memorable 'Sociologia de la ciència' que us recomano de debò, no us s'avorrirà i us donarà bona companyia. La ciència té també un món social. Us citaré l''efecte Mateo', un concepte que en aquelles pàgines va introduir Merton. Es tracta de la conseqüència de donar crèdit als científics amb renom i negar-li als que encara no tinguin fet un nom. En les publicacions, siguin científiques o no, tant els editors com els lectors confien en general en les firmes conegudes més que en les desconegudes. Sovint, aquest automatisme resulta injust i ocasiona errors amb penoses conseqüències socials i personals. Merton recorda la paràbola dels talents que es troba en l'Evangeli de sant Mateu: "A qui tingui se li donarà, i tindrà abundància, però al qual no tingui li serà pres fins allò que tingui".





A 'Ambivalència sociològica', Merton al·ludia al plagi inconscient o 'criptoamnèsia' (memòria oculta): "el fet que la 'criptoamnèsia' pugui succeir-li a tothom s'exposa al científic a la constant possibilitat que la idea original que més apreciï sigui en realitat el residu oblidat d'alguna cosa que va llegir o sentir en un altre moment". Hauria de funcionar el crèdit de l'honradesa provada i no el del nom famós. No deixa de ser curiós reconèixer que en el nostre interior habiten moltes veus i moltes imatges. Cal estar sempre en forma per no confondre amb els ecos i amb els centelleigs. Cal estar disposat sense parar a reconèixer totes les herències rebudes i no tenir obsessió per ser absolutament originals.





Entrem ara en el llibre 'A espatlles de gegants'. En ell, Robert Merton declarava el seu gust per desenvolupar una perspectiva còmica per contemplar els assumptes seriosos. "L'home és un nan a coll de gegants" és una frase atribuïda a Newton però que ja va usar al segle XII el canonge Bernard de Chartres. Merton va escollir la paraula 'otsog', acrònim d''On The Shoulders Of Giants', com una paraula lletja i memorable, curta i sense afectació, sense possibilitats de fer-se paraula de moda, "estret teixit narratiu que rendeix el degut tribut a l'erudició , sense oblidar-se del respecte exigit per la pedanteria". Jo he inventat una altra: ser 'soguis' és ser comunicatiu i rialler i facilitar la broma al seu voltant, potser a costa seva.