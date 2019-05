Ni república ni monarquia

En 1792, quan tenia 34 anys d'edat i li quedaven dos de vida, el revolucionari francès Robespierre es qüestionava la disjuntiva república o monarquia i responia que només coneixia "la qüestió social", el que de debò importa. Jo crec que aquesta sortida és encertada. No sóc monàrquic, però sóc llavors republicà?; em sembla accessori. El bàsic, entenc, és la qualitat de l'Estat social i democràtic de Dret que avui tenim, on la sobirania recau en la nació de ciutadans i no en el monarca. En aquesta convergència es parla de monarquia republicana, un pragmatisme que es renova amb l'exemplaritat i el sentit de responsabilitat de qui encapçali l'Estat i la nació: comportaments adequats i respectuosos.





L'historiador Jordi Canal acaba de publicar 'La monarquía en el siglo XXI' (Turner), un llibre que desplega arguments i lliure de demagògia. Ofereix breus anàlisi del passat i del present, i dóna notes sobre el futur de la monarquia espanyola. El professor Canal refereix les locucions mil·limetrades de Joan Carles després de la fi de la dictadura: un afany decidit que els ciutadans protagonitzin el seu propi destí, i la nació sigui una democràcia moderna, integrada a Europa. Gràcies a l'habilitat, a la prudència i al sentit del deure, la monarquia va suposar un símbol unificador i moderador. Però aquesta institució va començar a 'suspendre' entre els espanyols en 2011, amb el cas Nóos (Infanta Cristina i Iñaki Urdangarín) i altres tèrbols assumptes, com l'accident de Botswana i l'amant del rei Corinna Larsen. L'estat físic del monarca trempat va deixar de transmetre, s'assenyala, la necessària confiança. Va abdicar i el seu fill Felip VI va ser coronat (19 de juny de 2014). Amb el nou rei ha augmentat el rigor (Canal destaca la minuciositat amb que prepara audiències i discursos). Va manar fer una auditoria externa dels seus comptes, es va rebaixar el sou un 20% i dóna mostres d'una ferma voluntat d'exemplaritat i transparència. Ha fet una oberta distinció entre família del rei i família reial.





S'ha de transmetre amb claredat que el preu econòmic de la nostra monarquia és molt inferior al d'altres repúbliques europees. En qualsevol cas, lluny dels valors republicans de llibertat, igualtat i fraternitat, separatistes i populistes tenen per objectiu enderrocar la monarquia, per ser pilar de l'Espanya constitucional.