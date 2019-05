La partida acaba de començar, facin joc senyors!

Ja ho havíem advertit, votar s'ha votat, cada persona ho ha fet per la formació política que ha considerat oportuna. És lògic que això sigui així. El problema es presenta quan la llista més votada no compta amb la majoria suficient per governar, i necessita pactar amb un o diversos partits. Aquí és quan ve el problema, perquè durant la campanya els protagonistes s'han dit de tot, com els nens al pati de l'escola. A Espanya no passa el mateix que en altres països europeus, on poden pactar partits de dretes i liberals amb l'esquerra, no hi ha tradició, perquè primen més els interessos partidistes que l'interès de país, però és que, a més, una bona part de la ciutadania tampoc ho acceptaria. Espanya és diferent fins i tot en això.





Per aquesta dignitat mal entesa, hi ha en joc a Madrid la presidència de la comunitat i l'alcaldia, sense oblidar que encara queda per tancar la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern. A Barcelona, l'ajuntament de la capital catalana es debat entre tenir un govern independentista o constitucionalista, que no és poc. A la plaça Sant Jaume, on es troben el govern de la Generalitat i el municipal, històricament havien governat partits diferents,fet que ha garantit una bona salut democràtica. Aquest pacte no escrit pot saltar pels aires, si els partits constitucionalistes no es posen d'acord. Ada Colau, que ha adoptat una postura ambigua, mentre es diu constitucionalista, també ha jugat amb els independentistes.









La mateixa nit de conèixer-se el resultat ja es brindava per governar. L'endemà, Ernest Maragall oferia un pacte a tres: ERC, Comuns i JxCat, oferta que no vol Colau perquè pactar amb els convergents seria la seva mort política. Cal recordar la patacada que s'ha donat a Sant Martí, on en les anteriors eleccions s'havia fet amb els votants socialistes i ara han tornat de nou a ells. Si accepta aquest tripartit li passarà com a Podem, que ha estat el partit que pitjors resultats ha aconseguit en aquests últims comicis. La gent no perdona a la formació morada que quan el parlament va suspendre als polítics presos, ells votaran en contra. Són les contradiccions d'un Pablo Iglesias que durant els primers debats de les eleccions generals apareixia amb la constitució a la mà com el màxim defensor de la mateixa, fins que algú li va dir que això era bolivarià, i se la va deixar a casa.





L'altra fórmula és la de Comuns, PSC i Ciutadans, que per a ella és incomoda per haver de pactar amb la dreta i suposa que per als socialistes també, ja que ella els va fer fora del govern. Hi ha altres fórmules de govern a solitaris, però hi ha massa interessos perquè això siguin possible.

Si calgués definir la situació actual és la d'una partida de cartes. Qui guanyarà la partida? El que jugui millor o el que sàpiga fer trampes. Estem començant, facin joc senyors!