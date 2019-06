El rei nu o el conte de fades del Procés

Tothom ha sentit a parlar de l'escriptor danès Hans Christian Andersen, però potser ens falti consistència per treure profit dels seus relats. Així, el cèlebre El rei nu reclama que el que tots creuen cert no té per què ser veritat. Cal estar oberts a discrepar ja que altres discrepen. A la absorbent Catalunya procesista, això cal reivindicar-amb decisió. Antoni Bayona va ser el lletrat major del Parlament durant els plens de la vergonya. Des de les entranyes del Procés ha escrit un llibre sobre les seves vivències: 'No tot s'hi val' (Península).





Emocionalment nacionalista, Baiona és home rigorós que s'aferra al sentit de la realitat i del deure. És un doctor en Dret coherent. Al servei d'una institució plural, sap que cal exercir el seu ofici amb objectivitat i independència de criteri, i ho fa amb decència. Així, "la democràcia no és la imposició de la majoria; és l'exercici del poder per la majoria, però respectant a les minories i els seus drets ". O "no hi ha res tan antidemocràtic com negar el valor d'un dret l'origen és democràtic". Així mateix no és "cap bon senyal llançar a l'opinió pública la idea que el dret es deixa de complir quan a un li convé", un argument bumerang.





Amb finor i tremp, Baiona fa equilibris d'equanimitat però és clar i gens ambigu davant el que no es pot compartir. Una cosa, diu, és la llibertat de defensar idees i promoure uns projectes polítics i una altra molt diferent és adoptar mesures contràries a l'ordenament constitucional. O atribuir al Parlament un poder que no té. No obstant això, a través d'una bona escenografia, s'ha fet creure que la unilateralitat és justa i possible. Hi ha missatges distorsionats i falsos, traslladats a l'opinió pública "amb la inestimable ajuda d'alguns mitjans de comunicació i amb altres mecanismes dissenyats per donar-li credibilitat".





Estar en contra d'aturar la consulta de l'1-O no li impedeix qualificar aquesta data com el "últim acte d'un procés d'escalfament previ, que havia començat anys abans", ni qualificar de despropòsit i nyap la ruta seguida per la secessió. A Espanya, assenyala, "no es persegueixen les idees ni la llibertat d'expressió; per tant, tampoc als independentistes ni la defensa del projecte que representen ". Ens costarà prendre terra després d'aquest viatge ple de turbulències.