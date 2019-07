Qui té por de Motolinía?

'L'humil per pobre', això significa Motolinía en llengua americana. Així era denominat Fra Toribio de Benavente, un franciscà zamorà que va arribar a Mèxic en 1524, on va viure 45 anys. No es coneix la seva data de naixement, però sí que oscil·la entre 1482 i 1491. En començar l'any de 1555 i per tal de desmentir a les Cases, a qui havia conegut quinze anys abans, va enviar una carta a l'emperador Carles V.





Us vaig a parlar d'això, perquè hi ha moltes coses conegudes que estan molt mal sabudes ... Es fa necessari desaprendre.





Els frares van despertar la consciència que els espanyols no eren déus i que, per tant, havien de ser tractats com a homes. Motolinía estava contra la separació ètnica i l'esclavitud de l'indi a mans d'espanyols, però afirmava que: “no tiene razón el de las Casas de decir lo que dice y escribe y emprime”, ja que “no es todo cierto ni muy averiguado”. “Él –afirmava Motolinía del pare Les Casas- no procuró de saber sino lo malo y no lo bueno, ni tuvo sosiego en esta Nueva España ni deprendió la lengua de los indios ni se humilló ni aplicó a les enseñar”. I continua: “Dice que siempre y cada día están tiranizando los indios, asimismo dice que todos los tributos de indios son y han sido llevados injusta y tiránicamente” , “también dice estas palabras, que se siguen a la letra: 'todos los conquistadores han sido robadores, raptores y los más calificados en mal y crueldad que nunca jamás fueron, como es a todo el mundo manifiesto’. Todos los conquistadores, dice, sin sacar ninguno”. Així, “lo que cometieron diez, por qué lo ha de atribuir a mil y disfamar a cuantos acá han estado y están”.





Detall del baix relleu de Fra Toribio de Benavente, 'Motolinía' / Carlos Terrés - CC





Motolinía titllava a Bartolomé de les Cases de pesat, cregut, contradictori, bulliciós i pleitista, dedicat sense repòs a “agraviar y encarecer todos los males y pecados que han acontecido” . Finalment, de dos llibres del sevillà afirmava: “el primero dice haber compuesto por comisión del Consejo de Indias, y el segundo por mandato de V. M. que no hay hombre humano, de cualquier nación, ley o condición que sea, que los lea, que no cobre aborrecimiento y odio mortal y tenga a todos los moradores de esta Nueva España por la más cruel y más abominable y más infiel y detestable gente de cuantas naciones hay debajo del cielo”. D'això no té ni idea i hauria de constar.