Per a quan la llibertat dels xavals d'Altsasu?

Descartat el "delicte de terrorisme" sol·licitat pel fiscal, la Sala d'Apel·lacions de l'Audiència Nacional resol mantenir la condemna fixada per la Secció Primera de l'esmentat Tribunal als 7 joves de la localitat navarresa d'Alsasua (penes que oscil·len dels 2 als els 13 anys de presó) després de ser-los aplicat l'agreujant de "discriminació ideològica", el que segons fonts jurídiques "podria indicar el camí a seguir en casos d'atacs a juristes o polítics a Catalunya". En l'actualitat, 3 d'ells porten ja gairebé 3 anys a la presó incondicional sense sentència ferma després d'un altercat amb dos membres de la Guàrdia Civil i les seves parelles que va derivar en un part mèdic de "lesions menors" i que al seu dia va ser qualificat per el Coronel Cap de la Guàrdia Civil de Navarra com "delictes d'odi", de manera que la recent sentència seria segons les mateixes fonts "un autèntic disbarat jurídic", i no és descartable una nova reacció de repulsa popular i institucional.









Altsasu i la "Espiral de Silenci" de la mass media





Per entendre la sentència contra els joves d'Altsasu caldria recórrer a la Doctrina Aznar que tindria com a eixos principals la culminació de la "derrota institucional d'ETA per impedir que el terrorisme trobi en els seus socis polítics l'oxigen que li permeti sobreviure a la seva derrota operativa "amb l'objectiu últim de criminalitzar grups i entitats díscols i refractaris al missatge de l'establishment dominant de l'Estat espanyol i que serien elements constituents de l'anomenada" perfecció negativa ", terme emprat pel novel·lista Martín Amis per designar" l'obscena justificació de l'ús de la crueltat extrema, massiva i premeditada per un suposat Estat ideal ".





L'atestat policial de la nit dels fets va ser redactat per la Guàrdia Civil i comunicat simultàniament a tots els mitjans de comunicació de l'status quo de l'Estat espanyol i emparat per la "espiral del silenci" dels mitjans de comunicació de masses de l'establishment (PRISA, Vocento, Grup Planeta, Grup Godó, Grup Zeta, Editorial Prensa Ibérica, Unitat Editorial, TVE i Mediaset Espanya) va aconseguir el seu objectiu de transmetre a l'opinió pública la idea de "la pervivència d'ETA al territori comanxe d'Altsasu". Aquesta teoria va ser formulada per la politòloga alemanya Elisabeth Noelle-Neumann en el seu llibre "L'espiral del silenci. Opinió pública: la nostra pell social "(1977) i simbolitzaria" la fórmula de solapament cognitiu que instaura la censura a través d'una deliberada i sufocant acumulació de missatges d'un sol signe ", (els joves d'Alsasua són cadells d'ETA"), amb el que es produiria un procés en espiral o bucle de retroalimentació positiva i s'aconseguiria fixar en el subconscient col·lectiu la idea que "el cas Altsasu és terrorisme".





La força sense justícia és tirania?





El cas Altsasu serà un procés judicial de llarg recorregut (recursos al Tribunal Suprem i Constitucional) que acabarà indefectiblement al Tribunal Europeu d'Estrasburg qui tornarà a donar una estirada d'orelles a la Justícia espanyola. Així, la definició de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (resolució 1.900), afirma que "es considerarà que hi ha presos polítics en el cas que" per motius polítics, la durada de la detenció o les seves condicions siguin manifestament desproporcionades respecte del delicte del qual la persona ha estat declarada culpable o de la qual se sospita ", supòsits que es podrien aplicar al cas dels 7 joves d'Alsasua. Així mateix, és aplicable el supòsit IV de l'esmentada resolució 1900 del Consell d'Europa, que assenyala que existirien presos polítics si "per motius polítics, la detenció i ingrés a la presó es produeixi de manera discriminatòria en comparació amb altres persones", premisses que es complirien després de l'acte signat per la Sala 2ª de l'Audiència de Navarra.





Aquesta interlocutòria resol mantenir en llibertat als 5 membres de la Manada (condemnats a 9 anys de presó i sense sentència ferma) en argumentar que "el que en cap cas pot perseguir-se amb la presó provisional són fins punitius o d'anticipació de la pena amb l'atenuant d'haver passat a la presó provisional prop de 2 anys "i conclou amb" l'aplicació del principi "favor libertatis" (a favor de la llibertat) que "empeny a l'elecció i aplicació de la norma menys restrictiva de la llibertat", de manera que la sentència del Cas Altsasu confirmaria l'aforisme de Blaise Pascal: "la Justícia sense la força és impotent; la força sense justícia és tirania ".