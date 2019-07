La desafecció política de la societat espanyola motivada pels sagnants casos de corrupció del PP (el paradigma seria la sentència del Cas Gürtel), va generar un tsunami popular de denúncia de l'actual dèficit democràtic, social i de valors originant un caos constructiu que va facilitar la presentació d'una moció de censura per part de Pedro Sánchez, que després d'aconseguir el suport de la resta de partits de l'oposició (excepte Ciutadans), va aconseguir liquidar el Govern de Rajoy i obrir un horitzó limitat en el temps que podria suposar el retorn del Bipartidisme. L'estratègia electoral de Pere Sánchez es va basar en el mantra de la recuperació econòmica edulcorada amb sibil·lines promeses d'augment del sostre de despesa autonòmica, pujades salarials a funcionaris i jubilats així com reduccions fiscals en estar la societat espanyola integrada per individus unidimensionals que no van dubtar a prevaler el "panem et circenses" davant del vertigen que suscitava VOX, aconseguint el PSOE una àmplia victòria.





¿S'està teixint un Pacte d'Estat PSOE-PP per a setembre?





La negativa de Pablo Iglesias a facilitar la investidura de Pere Sánchez com a President del Govern davant la negativa del PSOE a conformar un Govern de Coalició amb ministres de Unides Podem, deixaria oberta la possibilitat d'unes noves eleccions a la tardor que tindria com a efecte col·lateral la inestabilització de l'economia espanyola en pujar de forma desbocada la prima de risc. Descartat un Govern de Salvació PSOE-Ciutadans per la intransigència i miopia política del seu líder, Albert Rivera, la mass media de l'establishment hauria iniciat la croada mediàtica per pressionar Pau Casado i convèncer-"en nom de l'interès general d'Espanya" de la necessitat imperiosa d'una abstenció del PP a la sessió d'investidura de Pere Sánchez.





En aquesta conjuntura, el PP estaria revisant la seva actual estratègia política per incorporar al seu bagatge polític l'anomenada intel·ligència maquiavèl·lica, consistent l'ús de comportament cooperatius o combatius que li puguin reportar majors possibilitats d'adaptació en funció d'una situació concreta. Així mateix, la intel·ligència mediàtica es distingeix per una extraordinària capacitat per trobar les debilitats alienes i utilitzar-les en benefici propi així com de realitzar accions complexes que poden no ser enteses en un principi pels seus votants ja que els seus objectius es projecten cap a un futur immediat (llegiu abstenció a la investidura de setembre de Pedro Sánchez).





Així, després del parèntesi estiuenc, no seria descartable que Pedro Sánchez aconseguís ser investit com a President del Govern al setembre en comptar amb l'abstenció del PP fruit del Pacte d'Estat PP-PSOE que s'estaria ja teixint entre bambolines i que s'acabarà de perfilar per a setembre. Aquesta abstenció aconseguiria esquivar la dependència de Pedro Sánchez tant d'ERC com de Bildu, comptaria amb les benediccions de l'establishment financer i possibilitarà futurs acords d'Estat entre PP i PSOE per escenificar la metamorfosi del règim del 78 mitjançant una reforma edulcorada de l'actual Constitució seguint la màxima del 'gatopardismo' ("Canviar-ho tot perquè res no canviï"). Així mateix, Pablo Casado passaria a ser l'interlocutor vàlid de Pedro Sánchez com a líder de l'oposició, i no és descartable que el altre temps partit estrella de la regeneració democràtica (Ciutadans), es vagi diluint en les seves contradiccions seguint l'estela de l'extinta UCD. L'acord PSOE-PP per facilitar la investidura de Pere Sánchez inclouria la implementació del 155 a Catalunya en el supòsit de Declaració Unilateral d'Independència pel Parlament català i la posterior reforma de l'article 99 de la Constitució que atorgarà un plus de diputats al partit vencedor de les eleccions i que tindria com a objectiu confés el retorn del Bipartidisme en un futur immediat i condemnar a l'ostracisme a Ciutadans, Podem, Vox i els nacionalismes basc i català.