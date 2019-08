Zamora i Anastasio

Juan Zamora és un barceloní digne de ser conegut. És Capità de la Marina Mercant i doctor en Marina Civil, és llicenciat en Història i en Dret, és un periodista que des de 2013 edita el diari digital d'informació marítima NAUCHER global. El 1974 va fundar el Sindicat Lliure de la Marina Mercant. Entre 1983 i 1985, va manar vaixell al servei del Govern de Moçambic (una experiència d'enorme intensitat), seria magnífic disposar d'un relat d'aquestes vivències seves (en forma novel·lada o biogràfica, com ja va provar amb 'Petrolier de Fortuna'). Zamora, home tenaç i apassionat, ha après a trencar tòpics i a encarar la realitat no només amb bravura sinó amb saviesa. Els puc assegurar que la seva conversa embadaleix, i no cal dir que la seva paraula és de segura veracitat.





'Ernesto Anastasio Pascual. Más allá del horizonte marino' (Museu Marítim de Barcelona) és el títol del seu últim llibre. Es tracta d'una biografia sobre un altre home de mar i capità de la Marina Mercant: Anastasio sempre es va esforçar per aconseguir la unitat dels marins i va fundar l'Associació Nàutica Espanyola el 1902 amb 22 anys d'edat; d'origen molt humil, va arribar a Barcelona el 1892 des de la seva València natal. Mort el 1969, avui segueix sent un referent del món marítim espanyol; intel·ligent i enemic de pompes i boato, tenia una voluntat de ferro regida per 'saber prendre la situació', en expressió marinera: "El comandament d'un vaixell et familiaritza amb la prudència, i al mateix temps exigeix rapidesa i determinació". Va aconseguir millores concretes sobre els accidents de navegació i la seguretat marítima (en cas de naufragi, varada, abordatge i incendi).





El 1916 va fundar la Companyia Transmediterránea, que va dirigir o presidir fins a 1957. En 1927 va ser un dels fundadors de Campsa i amb el seu amic José Juan Dómine va pugnar perquè Espanya no es quedés sense petroli a causa del boicot que la Shell i la Standard Oil van imposar. Explica Zamora que "va tirar per terra les aspiracions de Joan March de convertir-se al Rockefeller espanyol i al mateix temps li turó la possibilitat d'entrar en el gotha dels rics de veritat", amb el que es va guanyar el seu odi i ressentiment.





Consola en aquests temps saber d'homes dels que res sabíem de la seva força i valor, ja que avui donen peu a l'esperança.