Experiències correctives?

No hi ha progrés que pugui consolidar-se sense fer correccions i rectificacions en els nostres hàbits. Parlem de progressos que no siguin tecnològics, sinó referits estrictament a les nostres actituds. Per exemple, és possible adquirir noves habilitats de relació i emoció?





Som capaços d'interpretar amb imaginació les opinions que els altres arribin a tenir de nosaltres, podem plantejar-nos el perquè dels rebutjos que unes actituds poden ocasionar? Aquesta és la qüestió. És cert que quan es tracta d'assumptes polítics cal comptar, sens dubte, amb la intoxicació de la propaganda, amb la força de la seva propagació i amb un terreny abonat per la rotunda renúncia a ser objectius i equànimes (és a dir, a ser honrats, en suma, en la nostra inevitable relació amb la veritat). Però també, no ens enganyem, el podríem fer millor.





Durant la nostra Guerra Civil, George Orwell va observar que la majoria de reportatges de premsa no guardaven cap relació amb la realitat. Tal era la tergiversació, que es parlava, com si res, de batalles inexistents i d'herois i dolents imaginaris. Volem adonar-nos de les trampes que caminen al voltant? Llegeixo 'El cambio estratégico' (Herder), dels psicòlegs Giorgio Nardone i Roberta Milanese, on es tracta de la millora de la nostra manera d'enfrontar-nos als problemes reals del moment. Així, primer caldria fixar els fets i experiències en el present, i no a través de reminiscències i enquistant en anàlisi del passat. I després assumir que qualsevol experiència nova modula les nostres vivències anteriors.





Sovint, es pretén que 'el problema' està només en els altres, i es rebutja posar en qüestió també el nostre propi procedir. Amb semblant rigidesa no hi ha manera de sortir d'un circuit tancat. Això impedeix no només replantejar un problema que ens afecti, sinó ni tan sols copsar de quina manera aquest funciona en la nostra vida.





En qualsevol cas, una proposta adequada seria assajar percepcions diferents d'una realitat problemàtica, i aplicar imaginació. D'aquesta manera, seria possible obrir-nos a una raonable rectificació. Per Nardone i Milanese, un canvi emocional correctiu exigeix inserir experiències concretes que trenquin els esquemes que cada un utilitza de forma automàtica