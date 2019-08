Rèquiem per Podem?

L'estratègia electoral de Pedro Sánchez a les últimes eleccions es va basar en el mantra de la recuperació econòmica edulcorada amb sibil·lines promeses d'augment del sostre de despesa autonòmica, pujades salarials a funcionaris i jubilats així com reduccions fiscals en estar la societat espanyola integrada per individus unidimensionals que no van dubtar a prevaler el "panem et circenses" davant del vertigen que suscitava la utopia propugnada per Podem.









No obstant això, la negativa de Pablo Iglesias a facilitar la investidura de Pere Sánchez com a president del Govern deixaria oberta la possibilitat d'unes noves eleccions a la tardor que tindria com a efectes col·laterals la inestabilitat de l'economia espanyola en pujar de forma desbocada la prima de risc.





En cas de convocar-se noves eleccions al novembre, la formació de Pablo Iglesias es veurà condemnada a l'ostracisme després de la previsible formació d'un Govern Reformista PSOE-Ciutadans que mitjançant una reforma edulcorada de l'actual Constitució vigent implementarà un Estat monàrquic, jacobí i eurocèntric, seguint la màxima del gatopardisme ("Canviar-ho tot perquè res no canviï").