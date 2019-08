La desaparició d'Inés Arrimadas

Aquest mes d'agost està sent especial en moltes coses, i per a la classe política, més. Tenim un govern en funcions i un parlament amb molt poca activitat, per no dir cap. Amb aquest panorama, hi ha algun polític a qui se li acudeixi dir públicament que està de vacances? A molt pocs. El que fan és tractar de jugar a despistar.









Si haguéssim de buscar el polític més desaparegut aquest estiu, la palma se l'emportaria Albert Rivera, que ha fet mutis pel fòrum, sense articular ni una sola paraula en un llarg període de temps. Estarà afònic? O escoltant les cançons de bressol que li canta Malú? Per suplir la seva dolorosa absència, diversos han estat els parlamentaris elegits per exercir la funció de portaveus especials: Villegas durant uns dies, pocs, per cert, i la gran estrella estiuenca ha estat, sens dubte, Marcos De Quinto, el fitxatge de Rivera, que, com la Coca Cola, ha desbordat, no de bombolles refrescants, el got dels despropòsits amb la seva prepotència i "solidaritat" que el caracteritzen des del seu debut polític. La que ha muntat aquests dies enrere ha estat d'allò més gran i això que encara no s'ha estrenat com a parlamentari. Promet dies de glòria als qui estiguin disposats a escoltar-lo.





Rivera no ha estat present en tot el conflicte de l'Open Arms: no se li ha vist, ni escoltat, ni que sigui per la ràdio. Està cansat, necessita reflexionar i reposar forces. La política és molt pesada, desagraïda i crema de valent, sobretot quan es fa el contrari del que es predica. Pot un líder polític desaparèixer en situacions complicades? És clar que sí, una altra cosa és que ho hagi de fer.





La desaparició del líder taronja és digna d'una actuació estel·lar de l'il·lusionista Juan Tamariz, tot un professional que segueix donant guerra. Ho hi haurà contractat per fer-lo desaparèixer durant un temps? Caldria anar amb compte amb aquestes coses perquè potser s'equivoca de truc i en lloc de fer-ho aparèixer de nou a Madrid, a prop del Congrés dels Diputats, el deixa a les illes Candongas i després vés a saber si no se'l queden allà. Seria una pena irreparable.





Aquest dimarts, Inés Arrimadas compareixia davant els mitjans per retreure-li al president en funcions, Pedro Sánchez, que havia desaparegut. M'ha recordat que ella, com el seu cap, ha estat desapareguda en combat durant un temps, de vacances? Segur. Si és així, per què demana explicacions al president en funcions? Arrimadas, que s'ha equivocat marxant-se a Madrid, en el poc temps que porta ha perdut tota la seva credibilitat com a política. Li ha tocat fer un paper per al qual no està preparada. La política nacional és una altra cosa. Crema molt, cal tenir experiència, taules, coses de les que no té.





Inés Arrimadas, la qual s'ha anat de vacances, la desapareguda, ha reprès la seva activitat "política". Ho ha fet amb mal peu i poca credibilitat. Algú hauria de canviar l'estratègia de comunicació de Ciutadans, no els funciona.





A donya Inés li recordaré la frase de Mafalda: "A mi m'agraden les persones que diuen el que pensen. Però per sobre de tot, m'agraden les persones que fan el que diuen".





Els desapareguts, que prediquin amb l'exemple o millor que callin. Les vacances són legítimes, però vendre motos, això són figues d'un altre paner.