El debat de l'Open Arms i les eleccions de novembre

La rentrée parlamentària, amb l'excusa de demanar comptes sobre l'actuació del govern en funcions en la crisi de l'Open Arms i de pas sobre la immigració, ha servit per veure asseguts/es ses senyories i justificar així el seu sou amb la "poca" feina parlamentària que han realitzat fins ara.









El motiu del ple va ser l'excusa perquè els partits traguessin pit i per marcar territori de cara a les més que possibles eleccions generals del pròxim 10 de novembre. S'intuïa a l'hemicicle, els passadissos, el bar i les rotllanes que aquesta legislatura no dóna per a més, tret que a última hora es produeixi un miracle, cosa difícil perquè Podem no creu en aquest tipus de coses.





Els atacs al govern li han plogut de la dreta, l'esquerra i algun que un altre independentista. De la crisi migratòria de la UE s'ha parlat a estones, perquè no sigui dit. Del que es tractava era de posar de manifest que les diferències entre Podem i el PSOE cada vegada són més grans, es podria dir que insalvables- tot i que cal esgotar l'últim minut del temps estipulat- la intervenció de la portaveu podemita així ho confirmava. També les imatges que hem vist per TV no deixen lloc a dubtes. Mentre PP i Ciutadans, amb dues dones debutant com a portaveus dels mateixos, també han volgut escenificar que cada partit té el seu espai i l'invent de Casado amb això d'Espanya Suma no entra, de moment, en els plans d'Albert Rivera que ha fet la seva aparició, en silenci i sense corbata.





Amb un clima preelectoral, el portaveu socialista li va deixar anar a Podem que "no es pot ser govern i contra govern alhora". La desconfiança dels socialistes amb el partit d'Iglesias cada dia és més gran, no es fien d'ells. Aquesta situació de desconfiança mútua de les dues formacions fa més evident la ruptura de l'esquerra actual, que és la que hi ha. "Cadascú mira els esdeveniments des de la seva cantonada, amb la cara tornada cap a la paret per no veure el que no vol", deia Matilde Asensi.





En el camp de la dreta a nivell nacional hi ha tres possibilitats: PP, Ciutadans i Vox. Els dos primers disputant-se el lideratge. Vox, que va a la seva, és el nouvingut que prometia molt. Caldrà esperar a què acaba també la lluita interna d'Abascal i Espinosa dels Monteros per fer-se amb el control del partit.





El debat sobre la crisi de l'Open Arms ha posat de manifest la divisió de l'esquerra, el complex de superioritat de la dreta, que les vacances els han servit als líders polítics per agafar força de cara a la tardor i que les eleccions cada dia estan més a prop.





Com deia l'escriptor i polític francès, Maurice Barrès, allà al segle XVIII, "la política no és assumpte propi ni de filòsofs ni de moralistes, la política és l'art de treure d'una situació determinada el millor partit possible."