De jove, es parlava molt al meu voltant dels 'partits de masses'. Curiosament, eren minoritaris i tancats, desdenyosos amb la resta d'éssers humans; sempre reticents a l'essència liberal, el que m'allunyava radicalment d'ells. Aquestes organitzacions fanàtiques adquireixen diferents colors, en el temps i en l'espai. I encara que no siguin 'irresistibles' poden ser devastadores. Així va succeir el 1534, quan radicals religiosos enfrontats a catòlics i luterans, es van apoderar de la ciutat alemanya de Münster i van instaurar el terror: sota fàcil pena de mort i tortura, es van imposar mil ordenances que calia complir al mil·límetre. Friedrich Reck-Malleczewen (metge i escriptor, mort a Dachau amb 60 anys, el 1945) va investigar sobre aquest malson que va durar any i mig. El fruit del seu treball va ser el llibre 'Història d'una demència col·lectiva' que va publicar el 1937 i que els editors de 'Reino de Redonda' (Carme López i Javier Marías) han posat fa uns mesos al nostre abast.





Gairebé cinc segles enrere, Johann Bockelson (Jan van Leyden, en el seu nom holandès) es va proclamar rei de Münster. La seva secta anabaptista es va obrir pas a la ciutat insultant i amenaçant, amb histèria i ferocitat. El Consell va reclamar en un edicte una "coexistència pacífica i amorosa" (una forma constant del car 'bonisme'). Sense contenció, els rebels van aconseguir que el verí de la seva localisme exacerbat s'instal·lés en l'ànim dels seus veïns; l'escriptor alemany es referia obertament a una psicosi de masses. Llegint entre línies a Reck, és manifest el seu rotund i demolidor repudi al nazisme: "l'hora en què triomfa qui està fet d'escombraries i immundícia i qui té escòria a les venes".





Reck-Malleczewen prosseguia la seva actualització assenyalant que quan la moral de les masses comença a enfonsar-se, arriba un moment en què el terror no es pot sostenir. Hi havia, així, esperança perquè la infecció d'aquell abscés purulent s'aturés i arribés la curació: quan entre les al·lucinacions tornessin a sorgir indicis de lucidesa i tornés a "centellejar una cosa així com el sentit de la mesura i de les coses humanes". Així, és possible accedir al món sa de la realitat (per defectuosa que aquesta sigui). Concloïa Reck que "quan es confon amb la multitud, l'home és un ésser il·lògic i en els períodes de pànic summament irracional i fins infantil".