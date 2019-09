Un problema NP a tractament

No entraré en el que significa en matemàtiques un problema de decisió en NP, sinó en el nacionalpopulisme, denotat aquí amb aquestes mateixes sigles. Els populistes, ja siguin de 'dreta' o 'esquerra', desenvolupen aliances de diferents grups socials contra la política convencional i els valors liberals. Trump va obtenir més de 62 milions de votants; el Brexit va aconseguir més de 17 milions de suports; i més de 10 milions de francesos van donar suport a Marine Le Pen.









A 'Nacionalpopulismo' (Península), els professors britànics Roger Eatwell i Matthew Goodwin deploren el pèssim diagnòstic que, de forma automàtica, es fa dels votants d'aquestes diferents opcions i amb el qual s'alimenta el foc populista que es diu voler apagar. És innegable que els polítics populistes fomenten no només una angoixa general sinó el ressentiment cap als 'afavorits', són ràpids davant les preocupacions de la gent corrent i 'van al gra': capten les contradiccions del sistema democràtic i denuncien la disminució de llocs de treball assegurances, fixos i ben remunerats o les pràctiques que perjudiquen els treballadors locals. Els 'Juan Nadie' que un dia es van sentir centre de la consciència del seu país, ara han tornat a saber-se oblidats, veuen que no se'ls escolta i que quan intenten expressar les seves inquietuds se'ls estigmatitza amb etiquetes insultants i, sovint, es els fa callar.





Hi ha també un seriós i greu assetjament a la dissidència en els camps universitaris, que haurien de ser paradigma del dret a la llibertat d'expressió, però molts mitjans influents ho amaguen o desfiguren. Els 'paleoprogressistes' (terme encunyat per Ricardo García Cárcel) desenvolupen un corrosiu menyspreu narcisista els 'altres'. Certament cal parlar de la bretxa educativa.

Entre els britànics menors de 34 anys, van votar per la UE el 80% d'ells amb títol universitari i només el 37% dels que no en tenen. El Brexit va guanyar amb el 52% dels vots, cal saber que el 70% dels jubilats de 'classe treballadora' el va recolzar. I a les eleccions presidencials enfront de Clinton, Trump va ser recolzat per 6 de cada 10 blancs sense estudis superiors. Però la veritat és que van treure vots de tots els estaments.





L'evolució demogràfica imposa fortes impressions. Així, fa 60 anys el 84% dels immigrants nord-americans procedien d'Europa i Canadà; el 2014 són menys del 14%. Facin números...