El ball de les enquestes, la pujada de Vox i l'entrada de la CUP

Quan falta menys de quinze dies per a la celebració de les eleccions generals, els mitjans de comunicació s'afanyen a treure enquestes per animar més l'ambient i posar nerviosos a partits i votants. No és que això sigui excepcional, és així per temps de votacions. Cal donar-li 'vidilla' a tot el món. A l'arbre cal sacsejar-les fulles per comprovar que no és mort.





Cada enquesta, depenent del medi, dóna resultats diferents, encara que cada un les llegeix en la clau que considera més oportú o que millor el beneficia. Unes assenyalen que el PSOE puja per l'exhumació de Franco, que reafirma que la restitució de la memòria històrica es compleix encara que sigui més lenta del que volguessin les famílies afectades. D'altres, en canvi, manifesten el contrari, que els socialistes baixen precisament per aquest tema i els conflictes a Catalunya.





Mentrestant, VOX segueix recollint vots, alguns afirmen que poden arribar als quaranta diputats, una bona xifra. Ciutadans cau i els seus vots se'ls disputen tant PP com PSOE. Podem continua perdent vots en benefici tant dels socialistes com del partit d'Errejón.





A Catalunya, ERC es mantindria com la primera força en vots, seguida del PSC i JxCAT en tercer lloc. Es confirma la caiguda en picat de Ciutadans. La sorpresa ve de la CUP que segons les enquestes podria aconseguir dos o tres diputats, que restaria als republicans, exconvergents i els Comuns de Colau.





En aquestes eleccions, amb els resultats de les diferents enquestes, si no es produeixen canvis en la intenció de vot -que amb els dies que encara queden per dipositar les paperetes- ni el bloc de les dretes ni les esquerres podrien formar Govern. El dia 11 de novembre podria donar-se la mateixa situació que va portar a Pedro Sánchez a convocar noves eleccions. Però com Espanya és diferent, els canvis d'intenció de vot, cosa molt habitual, poden tenir la clau d'inclinar la balança de formar Govern a l'esquerra o dreta.





El que sembla possible en aquestes eleccions és la presència de la CUP al Congrés. Partit antisistema que va dir que mai concorreria a unes eleccions generals, i ho fan. El mateix que delimitava la presència en càrrecs públics dels seus líders a un mandat i també això ha passat a millor vida, els dóna un bon resultat. El mateix succeeix amb el partit d'Abascal, que puja més del que s'esperava, són coses de la política, o millor dit dels canvis d'opinió dels votants.





Com deia Blaise Pascal, "Els extrems es toquen". Aquesta serà la gran novetat dels possibles resultats, segons les enquestes, que marcarà la vida parlamentària en la pròxima legislatura. Queda clar que les sessions al Congrés dels Diputats seran tot menys tranquil·les.





La incògnita és qui formarà nou Govern a partir del dia 11 de novembre. Però fins al 10 d'aquest mes encara veurem com les xifres de vots se seguiran movent en les enquestes. Això només acaba de començar.