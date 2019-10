Merèixer el millor

Se'm dirigeix un lector sobre 'Els oblidats del procés' i em pregunta: "¿com ho fem perquè la majoria es rebel·li i no només uns quants?". No sóc un oracle, és clar, ni disposo d'una vareta màgica, tampoc crec que hi hagi una pedra filosofal que ens doni el remei immediat a un problema molt estès i amb alt grau de cronicitat. Sí podem actuar, en canvi, mitjançant aproximacions successives. Penso especialment en el ciutadà, en el seu dia a dia que va més enllà de la seva funció d'elector de representants polítics. No obstant això, és imprescindible assolir cotes de poder institucional (inclosa, per descomptat, la Generalitat), aconseguir que no estiguin en mans secessionistes o condescendents amb els totalitaris, causes de calamitats. Una tasca bàsica en la política democràtica.





L'esperit rebel ha d'estar, en primer lloc, al cor de cada ciutadà. Cal tenir voluntat de no doblegar-o rendir-se a l'interior personal. Es necessita que cadascú tingui clara consciència de la gravetat del que s'està coent al nostre voltant, de les serioses pèrdues que ja tenim i de les que poden venir. Correm risc d'estralls molt pitjors. És saludable tenir una por tangible i lògic, que ens ha de prevenir del pànic d'una desbandada. Importa no caure en posicions extremes, ja que l'exaltat i trasbalsat aprofundeixen la irracionalitat, i la indiferència inconscient porta al suïcidi; són posicions que alimenten les pitjors possibilitats.





Passem al concret. Es parla del dret a decidir, quan es tracta de dret a dividir i quan es vol impedir que es pugui decidir la fi de la immersió lingüística, dogma que els 'laics' no tenim per què acceptar. No són presentables els plantejaments habituals. Per exemple, fa uns mesos, en un acte d'UGT, vaig quedar atònit quan qui ho gravava es va posar a bramar i va escridassar a un ponent que argumentava que no es fan bé les coses en l'àmbit lingüístic. UGT dóna contínues mostres d'afinitat separatista i mereix que els treballadors la deixin de costat, i busquin un altre tipus de sindicat. Cal prendre consciència de la nostra comuna condició ciutadana, cal actuar sense complexos, amb fermesa i serenitat, amb decisió i dignitat. Ens juguem la nostra realitat. Cal combatre l'odi, la mentida i el fanatisme. Estan institucionalitzats a Catalunya.