Guardiola "solidària" per pagar les destrosses a Catalunya

Aquest dimarts, una de les estratègies de qui maneja els fils dels actes independentistes per "desgastar" l'Estat i col·lapsar la justícia era anar a la Ciutat de la Justícia, fer cua i autoinculpar-se d'haver participat en el procés. Un acte que ells consideren solidari. Això succeïa al matí.





A la tarda, hi va haver una convocatòria per a dur a terme una concentració a l'estació de Sants amb l'objectiu de bloquejar l'entrada d'una altra infraestructura important de la qual fan ús milers d'usuaris. Calia fastiguejar a tots els mals ciutadans que no secunden la seva crida i, de passada, reptar al Govern...





Així, podríem anar enumerant tots els actes "simpàtics" que han vingut realitzant els que critiquen la falten de llibertats i de drets que no té la Catalunya dels independentistes. Serien capaços de fer tot això en un règim autoritari? Estic segura que no. Gràcies a la democràcia, poden campar al seu aire, sense respectar els drets dels que no pensen ni actuen com ells.





El vandalisme se segueix produint i, segons explicaven des del Ministeri d'Ábalos, les destrosses produïdes a l'Aeroport i Renfe, fins dilluns, tindrien un cost de set milions d'euros. L'Ajuntament va xifrar fa uns dies en més de 3 milions l'import dels disturbis a la ciutat. A dia d'avui, segur que sumen alguns euros més. A això cal afegir-li els costos de les destrosses en aparadors i comerços. I, seguint amb la suma, faltaria conèixer les pèrdues que han tingut els transportistes en quedar-penjats a l'autopista que els portava a altres països d'Europa. Segons expliquen, són quantioses, milionàries, que dirien.





Amb aquesta llibertat i solidaritat que prediquen els vandàlics i els autoinculpats del procés, estaria bé demanar-los que paguessin una determinada quantitat, fer la guardiola "solidària" i destinar aquests diners a la sanitat, la prestació de serveis a la gent gran, ajudes per als menjadors socials i a treure la gent exclosa dels carrers proporcionant un lloc on aixoplugar-se amb dignitat... Això seria un acte solidari i democràtic.





És clar, que això no passarà, i els de sempre seguiran campant al seu aire reclamant llibertat, democràcia i drets. Tot això que ells treuen als que no estan ficats en les seves polítiques excloents.





Més d'un es fa la següent pregunta: Governs, hi ha algú aquí per garantir els drets de tots, o la campanya electoral és el primer?





Ens preguntem si tindria raó Aristòtil quan afirmava: "En el seu millor moment, l'home és el més noble de tots els animals; separat de la llei i la justícia, ell és el pitjor."