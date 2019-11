La reforma permanent

Casada amb el polític social liberal anglès Nick Clegg, l'advocada Miriam González Durántez conserva el seu nom i cognom propi. Natural d'Olmedo, poble val·lisoletà, és una dona preparada, directa, clara i intel·ligent. Especialitzada en comerç internacional, va ser assessora del Foreign Office britànic i ha estat membre de gabinet de dos comissaris europeus de relacions exteriors. S'acaba de publicar el seu llibre: 'Devuélveme el poder' (Península).





Explica que va descobrir el liberalisme al Regne Unit, tot i l'origen espanyol d'aquest terme. L'entén com una actitud que ha de banyar tota la política i que pugni per situar el poder polític en mans dels ciutadans. Això requereix la consciència que el poder polític és delegat i implica combatre la pulsió tribal i assumir la diversitat amb les seves tensions associades. Partint del dret al desacord: cal debatre, escoltant i evitant caure en la polarització social. Per a això s'ha de ser pragmàtics i estar disposats a cedir en aspectes concrets però no en els principis.





Cada ciutadà és un compendi d'identitats i reconèixer-suposa deixar enrere els nacionalismes i el seu 'model clon'. Per això, el liberalisme és necessari i insubstituïble: suposa valorar a l'individu com a tal, amb respecte. Miriam González insisteix que no pretén fomentar l'individualisme, sinó unir l'individu amb la seva dimensió social. Destaca que a Espanya portem a sobre trenta anys amb casos regulars de corrupció en la contractació pública. No hi ha, diu, un organisme regulador i independent en matèria de suborns. En qualsevol cas sembla insuficient la consciència que tenim entre nosaltres que tota recaptació pública són diners que ens pertany als ciutadans.





L'economia no pot ser gestionada al marge de la revolució tecnològica i per augmentar de debò la productivitat l'única manera és disposar d'empreses més grans que les actuals. Tampoc es pot ignorar que els càrrecs nomenats per lliure designació dels partits de torn són diversos milers, en qualsevol dels nivells de les administracions. I que això origina un servilisme car i intolerable. Com diu Miriam González: "El liberalisme no és la defensa de l'statu quo, sinó el qüestionament i la reforma permanent".