Puigdemont i Comín, dos eurodiputats ben assessorats

Plató deia que "quan volem un armari acudim al fuster, però quan volem un polític, vam triar a qualsevol". Una afirmació que malgrat que el pas dels segles segueix tan vigent en ple segle XXI com en aquesta època. En aquests temps tan convulsos, amb situacions com les que estem vivint a Catalunya i Espanya, on els esdeveniments "excepcionals" els hem transformat en normals, sense que passi res. És com si les persones haguessin acceptat la resignació i creuen que la manca d'honradesa és consubstancial a cert tipus de polítics que estan segurs que mai desapareixeran de l'escenari; "Sempre n'hi ha hagut i sempre n'hi haurà", es diu popularment per justificar l'injustificable. La passivitat de la societat és un fet més que constatable. Tota és així? Estic convençuda que una gran majoria accepta aquesta situació, bé perquè li convé, per desgana o per covardia, de tot hi ha.





Els polítics catalans fugits per no acceptar les conseqüències dels seus actes volen seguir en la política per tenir l'excusa perfecta anomenada immunitat que pensa que li va a servir -de moment és així- per no trepitjar l'hotel gratuït durant uns "pocs" anys, encara que la sentència pogués ser d'un bon ramell de mesos, que està comprovat que no s'arriben a complir. Els dos exemples més clars són Puigdemont i Comín, que amb les seves respectives actes d'eurodiputats estan encantats de conèixer-, de disposar d'un bon sou i seguir sortint als mitjans de comunicació, especialment els públics.





Doncs bé, amb les prebendes pròpies del seu nou estatus, ara disposen ja d'assessors per "exercir" la seva tasca parlamentària, que de moment tota ella -almenys no es coneix una altra- està relacionada amb el mantra del procés, els seus atacs a Espanya i la injustícia de no poder trepitjar sòl català. En aquest "trist" escenari, Puigdemont li ha buscat acomodament a un dels mossos d'esquadra en excedència, David Goicoechea, que li ha estat fent d'escorta per la terra de les cols de Brussel·les. Això sí, com tot ningú ha pogut viure de l'aire, l'ha nomenat assessor seu a la institució europea. Té CV per exercir el càrrec? Això no té importància, és un fidel servidor, no importa si està preparat per exercir la seva "feina". El segon nom que ha triat com a assessor és Víctor Solé, amb formació, però amb escassa experiència laboral. Mentre Goicoechea seguirà exercint d'escorta, Solé farà la feina dels dos.





Toni Comín, l'"evolucionat" políticament, també compta amb dos assessors: Margarita Payola i Aleix Sarri. Els dos eren assessors de liquidat Ramon Tremosa. Aquest últim ha estat organitzant els saraus a Brussel·les a més d'exercir -després de la marxa de Joan Maria Piqué- de cap de premsa de Puigdemont. No té en compte Sarri això de les incompatibilitats, tan poc importa, això és per als altres.





Thomas More deia que "el bon governant no era el que pretenia servir-se de la política, sinó el que servia a la política". Tot el contrari del que estan fent els diputats Puigdemont i Comín, l'ètica ha estat desplaçada pel fanatisme.





Sempre s'ha dit que ètica i política són els ulls d'un mateix rostre; la política no pot exercir-se encertadament sense l'ètica. Escrivia Ciceró en les "Verrines" contra la corrupció del tirà Verres de Sicília: "Quan els polítics no es regeixen per l'ètica, són com hienes a la caça del poder". Una política que prescindeixi de l'ètica és una mala política que va minant els fonaments d'aquesta.

La funció del bon polític hauria de tornar a recuperar el rigor, la pulcritud que va tenir en altres temps no tan llunyans. No serveix ja que els dirigents s'envoltin d'estómacs agraïts que són capaços de riure-li les gràcies, encara que el que digui sigui una autèntica barbaritat.