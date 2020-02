Xenofòbia asiàtica

'Un río en la oscuridad' (Ed. Capitán Swing) es refereix al riu Yalu (800 quilòmetres de longitud) que separa la Xina de Corea. Per llegir aquest relat testimonial de Masaji Ishikawa cal fixar el seu context històric. El Japó va ocupar Corea entre 1910 i 1945, en acabar la II Guerra Mundial i per decisió de l'URSS i els EUA, el país es va dividir en dos estats. No trigaria a esclatar la guerra entre ells: va durar tres anys i va acabar el 1953. Cinc anys després va començar "una campanya massiva de repatriació" de coreans residents al Japó cap a Corea del Nord. Arribarien a anar-se'n uns cent mil, en successives remeses.





Doncs bé, l'autor d'aquest relat va arribar el 1960 a Corea del Nord, anava amb la seva família i tenia només 13 anys; el pare, busca-raons i maltractador, era coreà i la mare, japonesa. Ishikawa assenyala que els coreans estaven en l'últim esglaó de l'escalafó social, i recorda la seva àvia japonesa dir que els coreans estaven "podrits fins a la medul·la" i reivindicar-la seva comuna condició japonesa. La Lliga de Coreans residents els convidava a gaudir de la feina i de l'estudi a Corea del Nord, un 'paradís a la Terra'. De seguida s'imposaria l'evidència de l'engany.









Escapaven de la pobresa, però "era igual quant treballéssim, perquè no podíem guanyar prou per mantenir a la nostra família" i "menjàvem molt menys que en el Japó". Dirà amb ironia: "l'esclavitud es diu emancipació". Els retornats, com ell, eren insultats de 'bastard japonès' i tractats com 'inferiors a un ésser humà'. L'autor narra una cadena interminable de calamitats de tota mena, així l'única meta era sobreviure a aquell malson. Una vida que només consistia en dolor, "en un estat constant de por, terror i impotència". Entre els deu manaments de la gran secta: el considerar absoluta l'autoritat del Gran Líder i Camarada Kim Il-sung i tenir la seva ideologia revolucionària com a única fe.





Fa uns 25 anys, desesperat i incapaç de seguir endavant, Ishikawa va decidir escapar a Japó i ho va aconseguir amb decidides i compassives ajudes, deixant dona i fills als quals va prometre tornar. Els seus somnis tornarien a fer-se miques. Desarrelat, marcat i en uns llimbs entre dos mons, aquest pobre home confessarà: "no només havia perdut el meu país també havia perdut el meu lloc de naixement. I aquí segueixo, en un lloc a què no pertanyo". Una història desoladora i incompleta.