Entra en servei per pacient lleus de coronavirus al Cotton House i tres hotels estan a punt de fer-ho

El Gremi d'Hotels de Barcelona informa que, tal com ja s'havia anunciat, el programa "Hotel Salut" ha començat a donar els seus primers passos amb la posada en funcionament del Cotton House Hotel per atendre pacients afectats de coronavirus lleu però que requereixen aïllament domiciliari i que, per raons familiars, no els és possible mantenir-lo en els seus propis habitatges.









Així mateix informa que s'està ultimant la preparació de tres hotels més, Praktik Vinoteca, Praktik Bakery i Alimara, amb la mateixa finalitat i que també s'incorporarà als ja citats l'Hotel Catalonia Barcelona Plaza amb els seus 347 habitacions, en aquest cas per atendre pacients que siguin derivats des del Clínic.





D'altra banda, el Catalonia Gran Hotel Verdi de Sabadell, amb 172 habitacions, ha estat posat també a disposició de les autoritats sanitària per la família Vallet, propietària d'aquesta cadena hotelera, mentre que el Catalonia Diagonal Centro, amb 84 habitacions i el Catalonia Rigoletto, amb 65, allotgen personal sanitari.





El Gremi ha expressat el seu agraïment a tots els empresaris hotelers que han ofert els seus establiments per a l'atenció de malalts lleus i de personal sanitari.