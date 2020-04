La UE, el Mediterrani i els bàrbars de nord

Recorro a el títol de l'assaig publicat el 1985 pel recentment desaparegut Luis Racionero. En paraules simples, l'assaig de l'escriptor català indagava en la conciliació de dues mentalitats, en bona part hereves de la fractura produïda per la Reforma Protestant, però amb arrels en el món antic, entre el nord i el sud continental. Racionero incidia normativament en la possibilitat d'una afinitat cultural comú i, eventualment, en un propòsit col·lectiu per construir l'Europa unida.









L'obra no va ser de fàcil digestió a la Centreeuropa teutònica. L'edició alemanya de el llibre va patir una mutilació de tres capítols adduint que les parts eliminades eren "massa complicades i de massa altura" per al públic massiu alemany. Finalment es va decidir imprimir un tiratge de 3.000 exemplars, de manera que el seu impacte en la llavors República Federal Alemanya va ser escàs.





Sembla inevitable pensar que per al màrqueting editorial alemany, incloure el seu país en la categoria de 'bàrbars de nord', tal com van ser considerats durant els temps de la civilització greco-romana, no seria del seu gust. Per a una mentalitat de dominació, tristament repetida en la història contemporània, i reflectida en l'últim paroxisme de l'experiència nazi, com epítets barbarescos casen malament amb la seva irrefrenable vocació de germanizar Europa.





Ara animats per les peticions dels PIGS mediterranis (Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya), de mutualitzar amb Coronabonos les necessitats financeres per confrontar la crisi produïda pel COVID-19, tornem a lluitar contra el "nein. nein, nein ...! " encoratjats pels seus aliats (en particular els Països Baixos i Finlàndia). No obstant, cal preguntar que si en una conjuntura com l'actual no es pren la decisió de la mutualització europea, ¿quan podria acordar-se entre els socis europeus una cosa semblant en un futur indeterminat?





Naturalment que s'han de respectar --i molt-- els temors d'alguns 'falcons' alemanys davant la tessitura de garantir amb 'seus' diners les necessitats de deute dels països de l'Europa delSud. Les seves desastroses experiències inflacionistes durant el període de la República de Weimar, però sobretot les seves conviccions axiològiques d'estalviar i no gastar-se més del que no es disposa són molt poderoses.





L'efecte pervers és que roman la temptació de fer combregar amb les rodes de molí de l'ordoliberalisme germànic a tota la UE, especialment als garrins meridionals. Segons el 'dogma alemany' alimentat per alguns economistes supremacistes alemanys, els països PIGS haurien d'adoptar el seu diagnòstic fent baixar els salaris i procurant major competitivitat a les seves economies. La oculta justificació moral de observacions --és a dir el que no es confessa obertament-- és que els mediterranis han de purgar pels seus pecats malbaratadors (noteu la sinonímia en el credo cristià entre 'deute' i 'pecat', Evangeli de Sant Mateu 6:12). Convé recordar que els propis alemanys occidentals no van aplicar el mateix Diktat als seus germans de la RDA quan el 1990 van decidir comprar els seus marcs sense valor i reconstruir pràcticament des de zero un país que havia comès el pecat 'mortal' del comunisme anticapitalista. El rescat pagat des de 1989 per integrar l'economia d'un país de tot just 17 milions d'habitants li va costar a la nova Alemanya 3 trilions d'euros (milions de milions), una quantitat equivalent aleshores a la suma del deute públic sobirà de els països PIGS (Espanya, Grècia, Itàlia i Portugal).





Com bé ha assenyalat el meu col·lega i amic, economista i sociòleg pioner al nostre país dels estudis de l'economia del benestar i les polítiques socials, Gregorio Rodríguez-Cabrero, els rectes ortodoxos neoliberals centreeuropeus han constituït el major paradís fiscal del món juntament amb Luxemburg , on s'acumulen més de la meitat de la inversió fictícia (pura enginyeria per evadir impostos). Tant Holanda com Alemanya s'han dedicat a especular com prestadors dels seus excedents per després aturdir-nos creant una UE de dues o tres velocitats.





El terrible és que estan afavorint la lenta ruptura interna de la UE. Per al bloc ordoliberal i calvinista, la UE és només un mercat i no l'Europa Social, per la qual alguns clamem al desert de la globalització dominada pel capitalisme WASP anglosaxó. Les seves declaracions europeistes són simple retòrica.





S'acosten dies de difícils negociacions a Brussel·les. Potser com ha estat el cas en els darrers decennis, pugui aconseguir-se un acord polític d'última hora que enforteixi la UE i estableixi inequívocament que la solidaritat és un principi fonamental si volem seguir units i mantenir els nostres Estats de el Benestar al Vell Continent. L'alternativa és que trumpistes i putinistes non engoleixin en una mena de cep geoestratègic inescapable. Millor que vostès, el més joves, no ho vegin. Sense patriotisme europeu no hi ha futur ...