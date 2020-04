El fariseisme que s'encomana

Cuando la sociedad es el tirano (Alfaguara) és el títol de l'últim llibre d'articles de Javier Marías. Cada dos anys reuneix les seves setmanals textos periodístics, és una oportunitat per seguir els seus raonaments lúcids i penetrants; de vegades discutibles -és el propi- però mai pomposos ni aduladors. Es tracta de fomentar la personalitat i la intel·ligència dels lectors, de servir-los de trampolí per enriquir-se a l'pensar sobre el que no es pensa o no es permet qüestionar.









Entre nosaltres, hi ha qui decreten -en ramat i amb tirania- que ningú pot expressar opinions contràries a les seves (que són les degudes), perquè, de fer-ho, li crujirán no ja amb desdeny, sinó amb ira; una mena de linxament. Aquests 'àngels' es constitueixen en seccions de la 'Guàrdia Revolucionària de les Bones Costums i els Dogmes correctes', sempre rectes i impol·luts, dedicats a impedir que es formin individualitats originals, 'ja que tots hem d'estar junts en ramat i dirigits per pastors' (que aquests enganyin i sacrifiquin les vides alienes no els importa, al contrari: el que es busca és descerebrar). Diu Javier Marías: "què poc paguen els seus crims els que els manipulen, els menyspreables proselitistes religiosos o polítics".





Per a tota aquesta operació de submissió es requereix aclaparar o acomplexar al personal amb consignes inamovibles i indiscutibles, conrear ximplets i exasperar a la discòrdia i el ressentiment. I per a tot això cal buidar el sentit de les paraules i carregar-les de insídia.





Com assenyala l'escriptor, qui adultera i controla la llengua, adultera i controla el pensament. Aquest és el problema i, com el mateix Javier Marías, recalca: "alguna cosa porta massa temps fallant en l'educació, i les conquestes i avenços en el terreny de la pensada, de la igualtat social, de les llibertats i drets, de la justícia, mai estan assegurats".





Avui és un tòpic parlar de 'la generació millor preparada de la història', una jactància que farta i fa pena. Tenim idea clara de com distingir el que és significatiu del que és superflu?





Hi ha entre nosaltres una extrema esquerra que és falsa i reaccionària, que es declara infal·lible i pontifica sobre tot. Presumeixen de ser antisistema, però són fariseus impenitents. Que consti.