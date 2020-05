'Quan només eres el meu amic de l'ànima'

Sota el títol 'Miquiño mío' (Turner) Isabel Parreño i Juan Manuel Hernández han editat gairebé cent cartes personals que Emilia Pardo Bazán va enviar a Benito Pérez Galdós, entre 1883 i 1915.

Recordem que la professora Isabel Burdiel va publicar fa poc una esplèndida i monumental biografia de l'escriptora gallega. Aporta algun profit aquest volum d'intimitats al descobert? En primer lloc, cap dels dos enamorats ens va convidar a llegir els seus amanyacs. No obstant això, jo he entrat en l'envit. Caic com un xafarder, però sentint el deure de guardar respecte als envaïts en la seva intimitat.





En aquesta relació epistolar, donya Emilia solia mostrar-se afectuosa en epítets (‘dulce vidiña’, ‘mi almita’, ‘mi ratonciño amado’, ‘amigo querido e inolvidable’) , sensible i tendra (“tengo hambre de oír tu voz”; “un beso del fondo del alma”; “soy muy feliz siempre que estoy contigo”, “ayer pasé soñando contigo toda la noche”).





Carta d'Emilia Pardo Bazán





Es mostrava sincera en confessar-li a Galdós que per al seu equilibri personal, ella necessitava la seva companyia i la seva conversa, que li trobava a faltar; “acordándome de V. a cada rato, y deseando verle”. I deia que encara que l'escriptor no li escrivís en vint anys: “no he de quererle yo menos, ni darme por ofendido aunque me crea olvidada”.





Li manifestava una "eterna adhesión" personal, plena de respecte i admiració. Es preocupava per la seva salut: "haz por comer y no fumes mucho". Recalcava la gran importància que li concedia a la seva persona: “Estimo en ti lo que solo en ti se encuentra”; “Nadie me quiere de la manera que tú”. Li parlava del “deseo de abrir su alma de artista, a alguien que no le envidie y que le entienda y le mire como cosa propia”.





Sentia que eren insubstituïbles: “mira que yo en un minuto te puedo dar más bienes y más alegrías que nadie; sobre todo, a mí es a quien quieres; no lo olvides”. “Antes de que fueses mi amorcito, cuando solo eras mi amigo del alma y el hombre con quien charlaba más gustosa”. “Yo gozo más, mucho más, cuando veo la felicidad ajena (…) a mí, la dicha ajena me hace bella la propia”.









Era realista: “Yo valgo muy poco estéticamente considerada, pero he mareado siempre a los que se me acercaron”. Es mostrava segura: “a mí no sé qué me parece la idea de estar sin ti, y tú, pobrecito, también sin mí te encontrarías muy mal”. Hi havia una efusió i una intensitat amorosa que són admirables.