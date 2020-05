Muito obrigado, Portugal

Al segle X, el gramàtic sevillà az-Zubaidi, preceptor del culte i pacífic califa de Còrdova Al-Hakam II, va escriure un poema que és citat sovint i que mereix ser après:





Totes les terres,

en la seva diversitat, són una;

i els homes tots són

veïns i germans





Penso no ja a Corea de Sud o Nova Zelanda, sinó en Portugal. Un país veí i germà que els espanyols solen mirar per sobre de l'espatlla, i que ens està donant lliçons d'eficàcia i civisme, amb humilitat i silenci, amb èxits i murmuris. Mereix el nostre reconeixement i admiració. Quant Portugal portem dins?





Lisboa durant la pandèmia





La gestió política del Coronavirus que han dirigit el Primer ministre António Costa i el President de la República Marcelo Rebelo de Sousa és exemplar, per assenyada i diligent. Tots dos càrrecs recauen sobre polítics que no estan aliats al Govern però saben primar els interessos dels seus conciutadans, tractats amb familiaritat i afecte. Aquests dies de tancament, un gran amic meu ha compartit amb mi les emocions de la música del grup Madredeus o les commovedores interpretacions de Dulce Pontes, cantant i compositora de fado, sempre obrint perspectives i aclarint l'horitzó.





Gabriel Magalhães, també bon amic, parla del fado com a lloc de la llibertat popular i ho assenyala com 'nostre jazz'. Escrivint sobre els secrets de Portugal, Magalhães afirma: "Llegint a Camões, entenem que Portugal és la fantasia i, llegint a Cervantes, que Espanya és la realitat". Fa vuit anys demanava que algú narrés l'epopeia dels metges espanyols que es van instal·lar a Portugal en les últimes dècades, compensant una falta atroç de llicenciats en Medicina.





Gabriel Magalhães distingeix entre peninsularitat i iberisme. La primera denominaria les relacions que són bones i útils per als dos països, mentre que el segon terme aborda el projecte polític d'unificació peninsular. L'escriptor i professor portuguès ha escrit que "els lusitans som, sens dubte, hispànics" i ha homenatjat el Quixot com a clau espanyola: horitzons de concòrdia davant de les fractures. Cal assenyalar que a finals de segle XI, el rei de Lleó Alfonso VI va regalar a la seva filla i al seu marit el comtat de Portucale, entre els rius Miño i Duero, que esdevindria en regne al segle següent i de mà d'un fill dels primers comtes: Alfons I de Portugal, qui ampliaria enormement la seva extensió.





Cal ressaltar els seixanta anys que la corona portuguesa va estar unida a la corona espanyola: amb Felip II, Felip III i Felip IV, de la Casa d'Àustria. L'any 1640, època de revoltes internes contra el comte duc Olivares, va concloure amb la independència de Portugal i la coronació del duc de Bragança com Juan IV.





Parròquia de Fàtima





Leo ara 'Portugal en el corazón', llibre bell i entranyable, que mereixeria ser ben assimilat. L'autor d'aquesta síntesi emotiva és un neurocientífic extremeny de primera categoria: Ignacio Morgado, qui va néixer i va viure la seva infància al poble de Badajoz de San Vicente de Alcántara, situat a La Raya. Morgado no és un científic fred, sinó un home apassionat, que es va atrevir fa vint anys a escriure aquest valuós llibre d'historiador aficionat. Un escrit allunyat de tòpics i de pedanteries buides, ple de substància. Els seus dos últims capítols són personals: 'Fin de la melancolía: Vuelve la ilusión' i 'Esa noche, en Lisboa', ens condueixen a la Revolució dels clavells. El jove professor que el 1975 era Ignacio Morgado es va desplaçar amb cotxe des de Barcelona a Lisboa en la vigília del primer aniversari del 25 d'abril, quan es celebraven les primeres eleccions democràtiques després de molts anys de dictadura, i com a espanyol es veia reflectit i anhelant de llibertat. Portugal era, com avui ho és, un exemple a seguir per a Espanya.





Aquest text anava dedicat als seus amics, "perquè trenquin fronteres". D'aquesta manera, lluny de qualsevol posició nacionalista i prop de l'esperit de La Raya o d'A Raia, portuguesos i espanyols es poden tractar sense recels, amb voluntat de compartir, amb capacitat d'aprendre i d'admirar per ser millors del que cadascú és.